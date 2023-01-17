2023經濟展望 中國經濟三座大山壓力漸退 復甦可期

內地公布2022年GDP增長為3%，雖然表現稍勝預期，但遠低於2021年的8.4%，主要受內地防疫措施，以及海外需求繼續回落等影響。

對於2023年中國經濟，長江證券預計，2023年將是內需修復之年，在寬信用政策的加持下，中國經濟有望從衰退轉向復甦。預計金融資產估值有望持續修復，而企業盈利也將伴隨經濟周期迎來回升。

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2022年內地經濟放緩，長江證券認為經濟正面對「三座大山」，分別是疫情防控周期、地產低迷，以及聯儲加息周期。

第一座山 疫情

散發疫情幾度回升、衝擊就業，居民收入增速也隨之放緩。雖然三季度居民收入迎來改善，但邊際消費傾向卻仍在下滑，因而國慶和「雙十一」消費資料均較慘淡。

第二座山 地產

就業和收入承壓，令居民舉債購房意願低迷，新增房貸明顯縮量，因而下半年以來地產銷量反復磨底。庫存去化偏慢和融資不暢使得房企謹慎經營，土地購置和新開工降幅持續擴大。

第二座山 美元加息

美國聯儲局在2022年3月開啟新一輪強加息周期，年內累計加息幅度已經達到4.25厘，帶動美元指數和美債收益率雙雙創下新高，而強勢美元、中美利差倒掛都加劇了人民幣滙率貶值壓力。

經濟有望次季步入復甦

對於內地經濟環境的變化，現階段三大變化影響的主要是預期，政策效果顯現仍需時日。一方面，經濟復甦預期再度證偽。受惠基建投資發力並帶動生產改善，第三季經濟迎來短暫反彈，但隨着政策性金融工具脈衝減弱，第四季以來社融重回低迷，經濟也迎來全面回落，而這也意味著經濟短期難見復甦。預期伴隨房地產築底企穩，經濟有望最快在2023年第二季步入復甦階段。

另一方面，通縮陰霾依然未散。人行在第三季貨幣政策報告當中提示通脹升溫風險。但考慮到當前輸入性通脹壓力趨緩、週期性通脹條件不足，結構性通脹壓力也較為有限，短期內通脹壓力或較有限。而PPI增速轉負、核心CPI低位、主要商品價格普遍回落，以及房價增速轉負，都表明，相比通脹壓力，當前通縮風險更值得關注，政策寬鬆的必要性仍高。

擴大內需三箭齊發

融資改善是經濟復甦的先行指標，從社融及其結構來看，社融增速在去年底見底企穩，但由於過於倚重政府發債等財政工具，而並未有效帶動信貸增速回升，寬信用的效果欠佳，社融增速僅是窄幅震盪而未見明顯回升。值得慶倖的是，當前寬信用多管齊下，正走在正確的道路上。

在全球經濟增長放緩、出口增速趨勢性下行的背景下，擴大內需或將成為2023年中國經濟的主綫，三大方向分別是消費、基建和房地產。相應的，消費修復、利率下行和周期復甦，將是2023年資本市場的三大主綫。債券市場的機會將逐步從利率債切換到信用債、可轉債，股票市場則有望同時迎來估值修復和基本面企穩回升。

報告來源：長江證券

編輯：錢家鋒

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