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8萬億存款 釋放遐想

財金 17:42 2023/01/17

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「超額儲蓄」即人人存錢，對經濟、內需都不是好事,2022年內地銀行存款大增7.94萬億（人民幣‧下同），再看中國GDP全年僅增長3%，可以反映，「超額儲蓄」的殺傷力有多強。

不過，從另角度看,2023年這些「超額儲蓄」（詳見組圖）若能釋放，對經濟、內需，必然帶來巨大提振。

而人民如何願意將超額儲蓄釋放，這得由根源說起，即他們存錢的理由。

2022年面對疫情、內房債務、樓價跌、股市跌、就業有壓力的情況下，原本欲投資的資金、本來欲打算的開支，不是撤，就是縮，全都放進銀行裏，從心理上明顯對前景欠缺安全的行為。

2023年疫限改善、經濟重啟，股市亦上來了，其他的後續預期亦有所改善，這樣的憧憬下，超額儲蓄能成為市場的一大助力嗎？

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更重要的是2022年居民的「超額儲蓄」將會如何轉化呢？說白點，就是將會用在什麼地方？方向有三，一是消費；二是......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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