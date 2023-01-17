8萬億存款 釋放遐想

「超額儲蓄」即人人存錢，對經濟、內需都不是好事,2022年內地銀行存款大增7.94萬億（人民幣‧下同），再看中國GDP全年僅增長3%，可以反映，「超額儲蓄」的殺傷力有多強。

不過，從另角度看,2023年這些「超額儲蓄」（詳見組圖）若能釋放，對經濟、內需，必然帶來巨大提振。

而人民如何願意將超額儲蓄釋放，這得由根源說起，即他們存錢的理由。

2022年面對疫情、內房債務、樓價跌、股市跌、就業有壓力的情況下，原本欲投資的資金、本來欲打算的開支，不是撤，就是縮，全都放進銀行裏，從心理上明顯對前景欠缺安全的行為。

2023年疫限改善、經濟重啟，股市亦上來了，其他的後續預期亦有所改善，這樣的憧憬下，超額儲蓄能成為市場的一大助力嗎？

▼ 點擊圖片放大 +2

更重要的是2022年居民的「超額儲蓄」將會如何轉化呢？說白點，就是將會用在什麼地方？方向有三，一是消費；二是......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...