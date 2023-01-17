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「牛二」進階攻略：如何擴大贏率

研究報告 17:29 2023/01/17

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「牛二」來了！但不少人持股仍然跑輸，感到不是味兒。廣發証券更新A股「春季躁動」策略，分析本輪市場特性及各板塊贏面，也可作為港股投資參考。

廣發証券指出本輪升市的特殊之處，2022年10月「市場底」並非所有行業的「估值底」。如果說2008年、2012年、2018年的市場底部「遍地黃金」（各行業的估值普遍處於低位），那麼2022年的市場底部行業估值之間存在分化，存在結構性高估板塊和絕對的便宜板塊，與2016年情況相近。

    點擊圖片放大

因此存量資金看市場見底後，優先做出的選擇是填補行業估值之間的溝壑，高估值行業擠壓、低估值行業修復。從賠率的角度填補「估值溝」依然是合理的思路：

第一，結構性高估的成長品種，擠壓估值：去年10月結構性估值不便宜的行業是電力設備汽車軍工，自市場底右側、估值快速擠壓。目前普遍PB估值仍處於均值、或均值+1標準差附近；PE估值回到相對低位。

第二，估值在過去10年最低位的價值品種，修復估值：去年10月估值處於歷史底部的是銀行非銀白電地產。目前普遍從歷史均值-1標準差以下向上修復，但依然處於均值-1標準差附近。

第三，一些疫後復甦的產業鏈，估值走得比基本面驗證更領先，目前反而到達「結構性高估」位置：酒店航空的PB估值到達歷史均值+1標準差或以上，旅遊免稅等PB估值處於中樞附近；白酒PE處於均值+1標準差附近，雖然估值層面並不佔優，但由於外資增量流入且主要增持該行業，因此估值也有所上移。

    點擊圖片放大

了解到各板塊的估值水平後，另一個問題就是績優股（即盈利絕對高增長）與復甦股（盈利增長的絕對值未必高，但增速較2022年明顯加快或改善）之間的選擇。廣發証券參考歷史上經濟底部回暖的四年春季，即2009、2013、2016及2019年，得出2大方向.....

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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