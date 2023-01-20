  • 20°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？

國際 16:05 2023/01/20

分享：

分享：

美國一名6歲男童早前在小學校園内槍傷女老師，事件駭人聽聞，困擾美國社會多年的槍械管制問題再次喚起民眾關注。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕
2023/01/17
裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
2023/01/17
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
2023/01/15
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
美25歲老師獲讚盡責 遭男童槍傷第一反應叫學生逃跑
2023/01/10
美25歲老師獲讚盡責 遭男童槍傷第一反應叫學生逃跑
美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制
2023/01/08
美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制

你可能感興趣

裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕
17:15 2023/01/17
裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
16:05 2023/01/17
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊
16:30 2023/01/15
美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊

最新專欄文章

「巴西特朗普」 憑3大靠山上台
2023/01/14
「巴西特朗普」 憑3大靠山上台
「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈
2023/01/13
「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈
美濫用制裁脅迫他國 得不償失
2023/01/07
美濫用制裁脅迫他國 得不償失
制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百
2023/01/06
制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百
美俄干預別國選舉 暴露民主弱點
2022/12/31
美俄干預別國選舉 暴露民主弱點
罪案 美國共和黨 槍擊 射擊 美國 紐約

下一篇文章

炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒
英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒
8萬億存款 釋放遐想
8萬億存款 釋放遐想
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
【通脹偵察站】中國復常壓過美國庫存超預期影響 油價見7周新高（持續更新）
【通脹偵察站】中國復常壓過美國庫存超預期影響 油價見7周新高（持續更新）
越股「升呢」落空 政局動盪累事
越股「升呢」落空 政局動盪累事