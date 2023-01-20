美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 國際 16:05 2023/01/20 分享： 分享： 美國一名6歲男童早前在小學校園内槍傷女老師，事件駭人聽聞，困擾美國社會多年的槍械管制問題再次喚起民眾關注。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕 2023/01/17 裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕 英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴 2023/01/17 英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴 美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊 2023/01/15 美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊 美25歲老師獲讚盡責 遭男童槍傷第一反應叫學生逃跑 2023/01/10 美25歲老師獲讚盡責 遭男童槍傷第一反應叫學生逃跑 美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制 2023/01/08 美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制 你可能感興趣 裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕 17:15 2023/01/17 裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕 英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴 16:05 2023/01/17 英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴 美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊 16:30 2023/01/15 美國亞裔學生無故遇襲 被捕婦認因種族攻擊 最新專欄文章 「巴西特朗普」 憑3大靠山上台 2023/01/14 「巴西特朗普」 憑3大靠山上台 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 2023/01/13 「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 2023/01/07 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 2023/01/06 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 2022/12/31 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 罪案 美國共和黨 槍擊 射擊 美國 紐約