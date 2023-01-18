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中國GDP增長靠消費還是投資？中央和地方政府有分歧

研究報告 08:00 2023/01/18

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內地各省市兩會陸續召開，縱使中央注重擴大內需，但地方政府似乎認為提升投資較消費容易。東吳證券認為，各省為提升內需、促消費，在投資上需要更多政策發力。

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東吳證券指，盡管超過八成省市較2022年下調GDP增長目標，但地方加權的增速目標仍達5.6%，高於此前市場預期的5%

今年內地主張擴大內需，中央經濟工作會議把消費放在首位，但地方政府似乎仍是把投資放在首位。東吳證券表示，從地方政府公布投資和社零的目標來看，下調社零增速目標的比例（57%）要高於下調投資的比例（30%），如果考慮到2022年投資的基數明顯比消費更高，地方政府對於刺激消費的信心似乎是不足的，仍寄希望於投資

31省公布了2023年的經濟發展目標，其中有22個省（佔全國GDP比重83%）相對2022年下調GDP發展目標，下降幅度大多為0.5至1個百分點。從各省政府工作報告中公布的2022年預計經濟增速來看，多數相較2022年目標值接近腰斬，從分布上看，目標在5.5%至6%之間的省市最多。

經濟大省今年固定資產投資目標基本與持平，多省較去年下調了社會消費品零售目標，下調幅度約1至1.5個百分點。進出口總額方面，多省較去年維持或下調增速目標。各省規模以上工業增加值、一般公共預算收入目標較去年基本相同。居民消費價格及城鎮失業率則分別穩定在3%、5.5%。

東吳證券認為，可從各省經濟目標推算出今年全國經濟增長的大致趨勢：從地方加權來看，今年GDP增長5%以上，固定資產投資額增長7.8%，社會消費品零售額增長7.3%。今年投資與消費增速目標均高於該券商之前的報告中提到2023年GDP增速5%情況下的中性水平，意味各省為提升內需、促消費，在投資上需要更多政策發力

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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