內地對房地產復甦信心滿滿 一二綫城市現曙光

國家統計局日前公布一系列經濟數據，當局認為今年房地產對經濟的拖累將不會較去年大。大行皆認為，一、二綫城市房地產市場的復甦將較其他層級城市來得快。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

國統局局長康義表示，盡管外圍環境複雜嚴峻，但內地經濟韌性強，長期向好基本面沒有改變。 隨疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實，生產和生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷增強。加上中央具宏觀調控的經驗，已預留政策工具空間，他認為今年經濟整體會好轉。

國統局數據顯示，2022年全國房地產開發投資繼續呈下行趨勢，按年下跌10%，當中住宅投資下降9.5%。去年全國固定資產投資（不含農戶）按年增長5.1%，當中民間固定資產投資比上年增長0.9%。

康義指，房地產投資中，民企佔約80%，因此明顯拖低民間投資，而整體固定資產投資亦被房地產開發投資拉低2.5個百分點。

不過，康義認為房地產市場有波動很正常，在中央推出一系列房地產的相關政策後，12月各項指標跌幅都在收窄，比如單計12月，房地產投資跌幅就較11月收窄7.7個百分點，商品房銷售面積、銷售額、到位資金、房屋新開工面積等指標降幅也有不同程度的收窄。因此，當局估計，2023年房地產對整體經濟的拖累不會比2022年大，房地產還是一個支柱產業，該市場具有一些有利企穩的條件。

2022年商品房銷售面積按年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額則按年下降26.7%，其中住宅銷售額下降28.3%。

大和引述中指院研究員指......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。「按此登入盡覽」「按此登入電子書架」

...