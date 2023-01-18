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信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲

財金專欄 2023/01/18

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美國2022年11月廣義貨幣供應M2按年停滯，是上世紀30年代大蕭條以來首次。美國通脹仍遠高於央行目標，但貨幣存量收縮，顯示物價升幅將繼續見頂回落趨勢。加息周期進入尾聲，聯儲局縮表措施亦有機會在年內結

...

撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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