信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 財金專欄 2023/01/18 分享： 分享： 美國2022年11月廣義貨幣供應M2按年停滯，是上世紀30年代大蕭條以來首次。美國通脹仍遠高於央行目標，但貨幣存量收縮，顯示物價升幅將繼續見頂回落趨勢。加息周期進入尾聲，聯儲局縮表措施亦有機會在年內結 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 卓亮 中信銀行（國際）首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 2023/01/17 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 保德信：加息尾聲 債券吸引 2023/01/13 保德信：加息尾聲 債券吸引 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 2023/01/13 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 安本：環球衰退 回報轉差 2023/01/12 安本：環球衰退 回報轉差 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 2023/01/11 信銀國際：衰退升温 債市樂觀 經濟 美國 美元 通脹 加息 貨幣政策 CPI AR 經濟衰退 量化寬鬆