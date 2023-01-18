樓市復甦初期  財團審慎競投貴重地皮

市場憧憬多時的中港通關，經已落實執行一個多星期，對樓市助益明顯，現階段樓價尚未急速反彈，但無論新盤及二手成交量，相比上月同期已錄一定增長，甚至提早在新春前出現小陽春。

另一方面，發展商對樓市看法卻稍有不同，早前推出的貴重地皮，賣地成績均未如理想，面對今年息口仍然上升，環球經濟不穩，本港樓市需時完全復甦下，對於投資額高、回報期長的地皮，出價依然審慎。

近期推出招標的3幅貴重地皮為例，其中，赤柱環角道地皮於月初截標時，接獲4份標書，但財團出價未達政府要求，並流標收場。而上月批出的啟德住宅地，當時市場最高估值逾100億元，最終地價卻為87億元，每呎樓面地價僅6,138元，較市場估值下限低2成，更創同區8年半新低價，較高峰期地價大跌7成。此外，市建局觀塘市中心第4及5區商業項目，於本月中截標時，僅接獲新地一間財入標。

上述3幅地皮投資額均較高，部分資金回籠速度較慢，財團出價也「計過度過」。當中，赤柱環角道地皮，本身屬豪宅項目，買家傾向購買現樓，銷售速度較大眾化樓盤慢，增加前期投資成本。市建局觀塘市中心重建項目，由於屬商業用途，回報期也較長，加上過去3年本港受疫情肆虐，部分跨國企業已搬遷至亞洲其他城市，短期租賃需求下降。

面對現時市況，政府大型地皮接踵而來，旺角洗衣街商業地將於下月截標，可建樓面逾152萬平方呎，發展規模大，在近年商業用地競投反應一般下，預期財團出價依然審慎，甚至有一定流標風險，業界人士亦已下調估值，由原先約90億至120億元，進一步縮減至80億至100億元。

記者：李偉航



▲ 旺角洗衣街商業地將於下月截標