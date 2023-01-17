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美債務上限將至 今次談判恐更難

國際 22:20 2023/01/17

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美國周四將觸及債務上限，但相比2011年導致美國失去3A主權評級，叫全球飽食驚風散那次，今次民主、共和兩黨於國會的談判，難度恐怕更高。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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