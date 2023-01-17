美債務上限將至 今次談判恐更難 國際 22:20 2023/01/17 分享： 分享： 美國周四將觸及債務上限，但相比2011年導致美國失去3A主權評級，叫全球飽食驚風散那次，今次民主、共和兩黨於國會的談判，難度恐怕更高。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 2023/01/15 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/11 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 你可能感興趣 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 21:55 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 22:45 2023/01/15 力保新晉騙子議員 麥卡錫一票不能少 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 21:02 2023/01/12 回顧電池發展史 30年間成本跌99% 最新專欄文章 國金札記 - 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 今日 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 2023/01/16 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 國金札記 - 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 2023/01/12 法國推改革退休金 躁動之年恐難成事 經濟 政治 選舉 拜登 耶倫 美國共和黨 美國民主黨 白宮 停擺 美國