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港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任

財金專欄 2023/01/18

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全國政協常委一連3天的會議結束，新一屆政協名單出爐。各方關注現任的18名港區政協常委，誰人留下或卸任亦有定局，其中長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑料將留任，但恒大集團主席許家印則會出局。

香港現時有兩位前

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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