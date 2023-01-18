港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 財金專欄 2023/01/18 分享： 分享： 全國政協常委一連3天的會議結束，新一屆政協名單出爐。各方關注現任的18名港區政協常委，誰人留下或卸任亦有定局，其中長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑料將留任，但恒大集團主席許家印則會出局。 香港現時有兩位前 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 2023/01/17 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 2023/01/16 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？ 2023/01/13 為搶旅客 大派10億元消費券？ 有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 2023/01/12 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 有政戲 - 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 2023/01/11 港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 香港 政治 李澤鉅 鄭志剛 唐英年 人大政協 許家印 林建岳 胡定旭 李家傑