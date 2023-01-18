港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任

全國政協常委一連3天的會議結束，新一屆政協名單出爐。各方關注現任的18名港區政協常委，誰人留下或卸任亦有定局，其中長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑料將留任，但恒大集團主席許家印則會出局。

香港現時有兩位前

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