美債務上限將至 今次談判恐更難

美國周四將觸及債務上限，但相比2011年導致美國失去3A主權評級，叫全球飽食驚風散，今次民主、共和兩黨於國會的談判，難度恐怕更高。

根據財長耶倫的說法，美國或在1月19日達至31.4萬億美元（約245萬

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