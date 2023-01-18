美債務上限將至 今次談判恐更難 財金專欄 2023/01/18 分享： 分享： 美國周四將觸及債務上限，但相比2011年導致美國失去3A主權評級，叫全球飽食驚風散，今次民主、共和兩黨於國會的談判，難度恐怕更高。 根據財長耶倫的說法，美國或在1月19日達至31.4萬億美元（約245萬 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 國金札記 - 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/17 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 國金札記 - 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 2023/01/16 力保新晉「騙子議員」麥卡錫一票不能少 國金札記 - 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 2023/01/13 回顧鋰電發展史 30年間成本跌99% 美國 政治 拜登 國債 白宮 美國共和黨 美國民主黨 醫療保險 退休 美元