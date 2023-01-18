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美債務上限將至 今次談判恐更難

財金專欄 2023/01/18

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美國周四將觸及債務上限，但相比2011年導致美國失去3A主權評級，叫全球飽食驚風散，今次民主、共和兩黨於國會的談判，難度恐怕更高。

根據財長耶倫的說法，美國或在1月19日達至31.4萬億美元（約245萬

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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