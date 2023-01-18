股市如何能實現共同富裕？ 財金專欄 02:30 2023/01/18 分享： 分享： 環球股市周二續小幅波動，榮辱互見，晚上美國兩大投行高盛和大摩公布業績，前者遜預期股價下跌，後者勝預期股價上升，道指開市後有回吐，標指和納指則靠穩，午市道指跌三百多點。歐洲股市繼續小幅向上，泛歐指數收市 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 跟隨RSI變動操盤有術！ 2023/01/17 跟隨RSI變動操盤有術！ 投資坐標 - 股市為何變得步步為營？ 2023/01/13 股市為何變得步步為營？ 投資坐標 - 大股東增持小股東放心! 2023/01/11 大股東增持小股東放心! 投資坐標 - 港股進入怎樣的牛市？ 2023/01/10 港股進入怎樣的牛市？ 投資坐標 - 中港澳通關珠江船務直接受惠! 2023/01/06 中港澳通關珠江船務直接受惠! 鴻興印刷（00450） 港股 美股 宏觀分析 現金牛 派息 派息比率 香港小輪 香港小輪（00050）