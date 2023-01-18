股市如何能實現共同富裕？

環球股市周二續小幅波動，榮辱互見，晚上美國兩大投行高盛和大摩公布業績，前者遜預期股價下跌，後者勝預期股價上升，道指開市後有回吐，標指和納指則靠穩，午市道指跌三百多點。歐洲股市繼續小幅向上，泛歐指數收市

...