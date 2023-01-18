期待已久的報復式消費 何時出現？

內地放寬防控措施，隨着疫情高峰過去，經濟復甦，市場關注期待已久的報復式消費會何時出現。

光大證券預期，展望2023年內地消費市場，將經歷消費場景修復、居民收入改善、儲蓄率回落推動的漸進式復甦。消費修復速度先快後慢，恢復高度仍受限於居民收入，較難出現報復性消費。

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內地儲蓄率抬升源於疫情短期衝擊和居民資產配置結構的深度調整，預計未來回落速度偏慢；超額儲蓄釋放以儲蓄率回歸常態化為前提，需等待居民風險偏好先行修復；超額儲蓄多集中於消費傾向低的高收入群體，轉化為消費的效率較低。

光大證券指出，總結海外疫後消費復甦的規律，主要的驅動力來自三方面：

1. 消費場景修復 推動消費結構回歸常態

在疫情過峰後一個季度內修復斜率最高，出現明顯的補償式消費，接觸性服務消費以及出行相關的可選消費均受益。但隨著消費結構回歸正常化，疊加疫情時有反復，可持續較差。

2. 居民收入改善 ；

居民收入改善、儲蓄率回落，決定消費恢復的高度和持續性。日本、新加坡等亞洲國家在疫情管控放鬆後，儲蓄率回落較慢，仍高於疫情前水準。這是由於亞洲居民儲蓄率長期高於歐美，疫情進一步強化其避險意識。同時，亞洲國家疫後中低收入群體的收入受影響較大，其消費意願的修復需要更長時間。

3. 超額儲蓄釋放 現報復式消費

預期超額儲蓄釋放，即消費增速高於收入增速，出現報復性消費。



報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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