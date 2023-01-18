2023展望  中金：高端中場引領濠賭股業務反彈

內地放寬疫情防控措施，並通關出入。通關的消息令濠賭股近期持續反彈。對於2023年濠賭股的走勢，中金對2023年澳門博彩行業的強勁復甦保持信心，並預期2023年澳門總博彩收入將恢復至疫情前即2019年的63%水平，其中中場業務和貴賓業務將逐步回升，有望分別恢復至2019年的94%和13%水平。

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內地剛開始通關，對於澳門彩博業的即時影響，中金認為，通過參考拉斯維加斯和新加坡博彩行業的複甦路徑，認為澳門博彩行業被抑制的需求可能同樣較為強勁且頗具韌性，博彩收入和赴澳訪客數量有望對防疫措施的優化反應迅速。其中，我們認為在復甦階段，規模較小的博彩運營商的博收恢復程度有望跑贏同業。

高端中場引領行業復甦

在疫情期間，博彩收入的恢復程度普遍快於訪客數量的恢復，代表來訪客戶平均博彩支出提升，高端中場先行複甦。

隨着澳門博彩行業復甦在即，預期2023年下半年的博彩收入會高於上半年。而中場業務的恢復也將好於貴賓業務，主要由於：

1. 貴賓業務結構性下行；

2. 中場業務受抑制的需求強勁頗具韌性；

3. 新開物業放量；

4. 此前的中介貴賓客戶部分轉化為直接貴賓及高端中場顧客。

中金預期門博彩行業2023年可扭虧為盈，2023年EBITDA會較2019年下滑24%。其中中場博彩收入貢獻85%至90%的總博彩收入。

中金相信，中場業務佔比的提升可以為行業帶來更高的EBITDA利潤率和更可持續的博彩收入增長。

報告來源：中金



編輯：錢家鋒

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