日本央行續維持寬鬆幣策！換日圓、炒股都要留意（第二版）

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上一版提及的兩種情況，最終都沒有發生，日本央行公布維持利率目標不變，市場猜測會取消的YCC政策亦繼續維持不變，換言之就是堅持寬鬆貨幣政策。決策公布後，美元兌日圓隨即升穿130水平，日經指數大升逾2%。

由於早前是市場預計偏鷹，以為日本央行會在這次會議中，繼續調升YCC上限，令長期利率上升，而結果出爐的這個預期差，相信對市場來說是一個不小的利好。

外滙市場方面，在結果公布後，出現了賣日圓買美金的趨勢，導致日圓下跌。日本央行宣布前，日圓兌美元約為128圓，宣布後日圓一度貶至1美元兌131圓，而這對於想兌換日圓去日本旅行的人來說，不為一個好消息，而且相信在這個政策背景下，未來數月應該都不會有大幅上升的情況。

而針對這次日本央行沒有對貨幣政策進行調整的原因，日本央行行長黑田東彥預料將舉行記者會進行說明。日本媒體《共同社》指出，若央行允許長期利率上升，將導致房貸或企業借貸負擔增加，對於剛走出新冠疫情陰霾、正在復甦的日本經濟造成打擊。有分析則指出，由於上次的會議剛舉行不久，央行判斷現在還不是調整政策的時候。

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日本央行將於周三（18日）公布最新利率決策，可以說是全球矚目的事件，原因是市場有聲音預料日本央行有機會在今次會議上宣布取消收益率曲線控制（YCC）政策，為市場帶來2023年第一個「黑天鵝」，到底今次日本央行的貨幣政策調整對於投資者來說意味著什麼？不同的情況下又會有什麼影響呢？

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2022年12月中，日本央行出乎市場意料調整收益率曲線控制（YCC）政策，將10年期日本國債收益率的目標範圍從0.25%放寬至0.50%，變相讓日本國債利率上升了25點子，亦令全球市場投資者震驚。

為何市場對這次調整反應那麼大？原因一是，1990年代日本股市與房地產泡沫破滅後，日本實施了長時間穩定超低利率貨幣政策，與其他經濟體形成持續較高息差，目前為止，日本是全球唯一一個實行負利率政策的發達國家，但日本這次操作甚有要退出寬鬆的意味，此前並無先兆。

再者是，日圓在全球金融市場中流通性較強，日本海外資產規模較大，而日本央行今次調整收益率曲線控制政策變相推高了日債收益率，在一定程度上會吸引資金從美債等海外資產回流日本，進而推升其他發達國家的債券收益率，令全球整體利率水平與借貸成本增加，會對其他市場資產造成一定負面影響，這也解釋了為何日本央行公布措施當日，亞太股市都急挫。

最新決策設想

情況一：......、

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