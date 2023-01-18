春節影視搶先上畫 券商望今年內地電影總票房創新高

去年內地電影業受國內封控措施、電影供應不足的影響，導致中國年度票房低於預期。2023年新春即將來臨，春節電影檔期成為提振電影行業的重要信號。國泰君安料春節檔期電影票價的上漲趨勢的確定性更高。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

國泰君安最新報告顯示，過去兩周傳媒文化板塊跑贏大市。據Wind資料顯示，截至2022年12月28日至2023 年1 月11 日止，傳媒及文化板塊市值加權平均股價表現上漲15.9%，分別強於恒指9.4%，以及科指10.3%。其中，互動媒體及服務的表現最為突出，增長16.3%。

該行認為，互動媒體及服務和廣告是估值受損最嚴重的子行業，隨着兩個行業的不確定性逐漸消除，估值已開始出現顯著反彈......更多內容，用戶請登入。

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