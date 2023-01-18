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春節影視搶先上畫 券商望今年內地電影總票房創新高（附個股預測）

研究報告 17:05 2023/01/18

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去年內地電影業受國內封控措施、電影供應不足的影響，導致中國年度票房低於預期。2023年新春即將來臨，春節電影檔期成為提振電影行業的重要信號。國泰君安料春節檔期電影票價的上漲趨勢的確定性更高。

    點擊圖片放大
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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

國泰君安最新報告顯示，過去兩周傳媒文化板塊跑贏大市。據Wind資料顯示，截至2022年12月28日至2023 年1 月11 日止，傳媒及文化板塊市值加權平均股價表現上漲15.9%，分別強於恒指9.4%，以及科指10.3%。其中，互動媒體及服務的表現最為突出，增長16.3%。

 

2023年春節檔期上映電影如下，請點擊下圖了解更多：

    點擊圖片放大
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該行認為，互動媒體及服務和廣告是估值受損最嚴重的子行業，隨着兩個行業的不確定性逐漸消除，估值已開始出現顯著反彈......更多內容，用戶請登入。

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第二版

有關電影及電視娛樂板塊，包括阿里影業 （01060） 、貓眼娛樂 （01896） 、檸萌影視 （09857） 及IMAX CHINA （01970） 股份預測參考，詳見下圖：

    點擊圖片放大

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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