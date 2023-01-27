2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）

第五版

據貓眼專業版數據顯示，截至2023年1月27日0點30分，累計過去6日（1月22至26日）2023年中國電影市場春節檔總票房超60.40億元人民幣，超越去年春節檔總票房60.39億元的成績。

截至1月27日影視股相關股份，貓眼娛樂 （01896） 升逾3%，中午收市報10.06元、檸萌影視 （09857） 升逾9%，中午收報33.7元、阿里影業 （01060） 跌逾4%，中午收報0.64元、IMAX CHINA （01970） 跌逾2%，中午收報11元，以及中国儒意 （00136） 跌逾1%，中午收報2.26元。

有關彭博綜合券商預測影視股份參考，詳見下圖：

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第四版

據貓眼數據，截至1月26日早上7時7分止，2023春節檔期總票房（含預售）突破50億元人民幣大關。

春節檔期影視股爆漲，截至1月26日止2時53分，由張藝謀導演的《滿江紅》電影上映5天（1月22至26日），總票房破19億元人民幣，其投資公司歡喜傳媒 （01003） 躍升7%，報1.55元/股。

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第三版

據燈塔專業版實時數據顯示，截至1月25日9時45分，2023年春節檔期（1月21日至1月27日）總票房（含預售）突破40億。

其中，新春電影《滿江紅》、《流浪地球2》及《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房榜前三名，含預售票房分別爲14.5億元（人民幣‧下同）、13.5億元、4.3億元。

根據貓眼數據顯示，2023年春節檔新片上映首日（1月22日）票房達13.4億元，放映總場次44.8萬，觀影總人次2404萬。

2023年春節檔期上映電影，包括《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》《熊出沒·伴我“熊芯”》和《深海》。

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第二版

有關電影及電視娛樂板塊，包括阿里影業 （01060） 、貓眼娛樂 （01896） 、檸萌影視 （09857） 及IMAX CHINA （01970） 股份預測參考，詳見下圖：

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第一版

去年內地電影業受國內封控措施、電影供應不足的影響，導致中國年度票房低於預期。2023年新春即將來臨，春節電影檔期成為提振電影行業的重要信號。國泰君安料春節檔期電影票價的上漲趨勢的確定性更高。

數據截至1月19日18時49分止，兔年大年初一（1月22日）預售票房突破3億元，春節檔期上畫的《流浪地球2》、《滿江紅》和《無名》分列預售榜前三位。

根據貓眼數據，2023年春節檔預售票房破1或2億，分別用時約1.5或3.5天，用時均短於2022年春節檔的2.5或4.5天，預售票房加速破億。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

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國泰君安最新報告顯示，過去兩周傳媒文化板塊跑贏大市。據Wind資料顯示，截至2022年12月28日至2023 年1 月11 日止，傳媒及文化板塊市值加權平均股價表現上漲15.9%，分別強於恒指9.4%，以及科指10.3%。其中，互動媒體及服務的表現最為突出，增長16.3%。

2023年春節檔期上映電影如下，請點擊下圖了解更多：

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該行認為，互動媒體及服務和廣告是估值受損最嚴重的子行業，隨着兩個行業的不確定性逐漸消除，估值已開始出現顯著反彈......更多內容，用戶請登入。

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