  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）

研究報告 12:18 2023/01/27

分享：

分享：

第五版

據貓眼專業版數據顯示，截至2023年1月27日0點30分，累計過去6日（1月22至26日）2023年中國電影市場春節檔總票房超60.40億元人民幣，超越去年春節檔總票房60.39億元的成績。

截至1月27日影視股相關股份，貓眼娛樂 （01896） 升逾3%，中午收市報10.06元、檸萌影視 （09857） 升逾9%，中午收報33.7元、阿里影業 （01060） 跌逾4%，中午收報0.64元、IMAX CHINA （01970） 跌逾2%，中午收報11元，以及中国儒意 （00136） 跌逾1%，中午收報2.26元。

有關彭博綜合券商預測影視股份參考，詳見下圖：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

----

第四版

據貓眼數據，截至1月26日早上7時7分止，2023春節檔期總票房（含預售）突破50億元人民幣大關。

春節檔期影視股爆漲，截至1月26日止2時53分，由張藝謀導演的《滿江紅》電影上映5天（1月22至26日），總票房破19億元人民幣，其投資公司歡喜傳媒 （01003） 躍升7%，報1.55元/股。

    點擊圖片放大

----

第三版

據燈塔專業版實時數據顯示，截至1月25日9時45分，2023年春節檔期（1月21日至1月27日）總票房（含預售）突破40億。

其中，新春電影《滿江紅》、《流浪地球2》及《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房榜前三名，含預售票房分別爲14.5億元（人民幣‧下同）、13.5億元、4.3億元。

根據貓眼數據顯示，2023年春節檔新片上映首日（1月22日）票房達13.4億元，放映總場次44.8萬，觀影總人次2404萬。

2023年春節檔期上映電影，包括《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》《熊出沒·伴我“熊芯”》和《深海》。

----

第二版

有關電影及電視娛樂板塊，包括阿里影業 （01060） 、貓眼娛樂 （01896） 、檸萌影視 （09857） 及IMAX CHINA （01970） 股份預測參考，詳見下圖：

    點擊圖片放大

------------

第一版

去年內地電影業受國內封控措施、電影供應不足的影響，導致中國年度票房低於預期。2023年新春即將來臨，春節電影檔期成為提振電影行業的重要信號。國泰君安料春節檔期電影票價的上漲趨勢的確定性更高。

數據截至1月19日18時49分止，兔年大年初一（1月22日）預售票房突破3億元，春節檔期上畫的《流浪地球2》、《滿江紅》和《無名》分列預售榜前三位。

根據貓眼數據，2023年春節檔預售票房破1或2億，分別用時約1.5或3.5天，用時均短於2022年春節檔的2.5或4.5天，預售票房加速破億。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

----

國泰君安最新報告顯示，過去兩周傳媒文化板塊跑贏大市。據Wind資料顯示，截至2022年12月28日至2023 年1 月11 日止，傳媒及文化板塊市值加權平均股價表現上漲15.9%，分別強於恒指9.4%，以及科指10.3%。其中，互動媒體及服務的表現最為突出，增長16.3%。

 

2023年春節檔期上映電影如下，請點擊下圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該行認為，互動媒體及服務和廣告是估值受損最嚴重的子行業，隨着兩個行業的不確定性逐漸消除，估值已開始出現顯著反彈......更多內容，用戶請登入。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

中國GDP增長靠消費還是投資？中央和地方政府有分歧
2023/01/19
中國GDP增長靠消費還是投資？中央和地方政府有分歧
內地對房地產復甦信心滿滿 一二綫城市現曙光
2023/01/19
內地對房地產復甦信心滿滿 一二綫城市現曙光
期待已久的報復式消費 何時出現？
2023/01/19
期待已久的報復式消費 何時出現？
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈
2023/01/19
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈

你可能感興趣

中國GDP增長靠消費還是投資？中央和地方政府有分歧
18:41 2023/01/19
中國GDP增長靠消費還是投資？中央和地方政府有分歧
內地對房地產復甦信心滿滿 一二綫城市現曙光
18:41 2023/01/19
內地對房地產復甦信心滿滿 一二綫城市現曙光
期待已久的報復式消費 何時出現？
18:10 2023/01/19
期待已久的報復式消費 何時出現？

最新專欄文章

沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
今日
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
今日
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）
今日
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023/01/26
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
花旗薦四股 新年捉金兔
2023/01/26
花旗薦四股 新年捉金兔
市場動向 電影 大行報告 中國市場 港股 英皇文化產業（00491） 美亞娛樂資訊（00391） 中國儒意（00136） 中國電影（滬：600977） 廣告

上一篇文章

中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%

下一篇文章

港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）
2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
花旗薦四股 新年捉金兔
花旗薦四股 新年捉金兔
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）