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「冠軍分析師」張憶東：春季三大投資主綫

研究報告 13:37 2023/01/18

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港股走出寒冬步入春天，自2022年11月反彈以來領漲全球股市，「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東指出估值修復仍有空間，並推薦港股3大投資主綫。

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專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

張憶東表示，春季港股短股行情仍有震蕩，將是正常情況，春節後港股行情有望從跌深反彈的貝塔行情，轉向基本面驅動的阿爾法行情。1季度，決定中國股市不論是A股還是港股的主邏輯在於投資者對中國「穩增長」信心的提升，無論是流動性層面還是基本面環境均偏暖。

張憶東說：「春季攻勢到什麼時候？3月中旬和4月下旬將是重要觀察點。」

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國內：3月份需要驗證疫情高峰後經濟和消費活動的修復；4月份，等1季度宏觀數據出爐之後，再觀察政策環境。3月是港股年報季，市場預期年報數據疲弱，後續要關注上市公司的業績指引能否符合或者超過市場預期。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：興業證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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