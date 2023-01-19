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日按兵不動 美歐後向如何

研究報告 00:06 2023/01/19

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市場原預期，日本央行在通脹壓力上升後，將逐步取消大規模刺激計劃，惟該行卻在1月18日議息會議維持超低利率。全球兩大央行美國聯儲局及歐洲央行，將分別約在香港時間2月2日上午3時及下午9時15分公布議息結果。施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade料美國經濟活動將需要經歷更大幅度的放緩方，可令通脹降温。

    點擊圖片放大
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聯儲局自2022年3月展開本輪加息周期後，步伐不斷提速，至上月議息會議，才將每次加息步伐由0.75厘放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。至本文截稿前止，市場預計聯儲局2月2日議息的加息步伐，將進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），而3月議息仍會續加息0.25厘（點擊圖片放大）

不過，聯儲局雖在上月宣布加息0.5厘，令聯邦基金利率（Fed Fund Rate）上限升到4.5厘，但Keith指，出乎意料的是聯儲局官員預測聯邦基金利率的點陣圖。

美聯儲2023年將不會減息

該點陣圖顯示，在出席聯儲局議息會議的19名官員當中，只有2名預期利率將於2023年底時處於5厘以下的水平（點擊圖片放大）；中位數預測則是2023年內將不會減息......

    點擊圖片放大

（詳細分析更新中；歐央行分析詳見第二版）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：

施羅德：2023年4因素助固定收益資產需求增（第三版）

景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。按此登入盡覽」「按此登入電子書架

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 資產管理人語

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