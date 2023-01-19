日按兵不動 美歐後向如何（第二版）

日本央行在1月18日議息維持利率，到2月2日就有全球兩大央行美國聯儲局及歐洲央行公布議息結果，而本文第一版講述了施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade，對聯儲局2023年貨幣政策的預測。

至於歐央行在12月議息的加息幅度較前兩輪為小，但Keith認為：

該央行的口吻已再次轉鷹派。

歐央行行長拉加德 (Christine Lagarde) 於記者會上表示，若要令通脹回復正常，必需再次以更顯著的幅度加息。這或許是因應歐央行官員再次上調未來數年通脹預測所作出的言論。

金融市場已消化對歐央行主要利率將在2023年初升至2.75至3厘後見頂的預期，惟在通脹前景惡化的情況下，歐洲央行釋出的訊號似乎預示著終端利率或會比上述預期更高。

此外，歐央行亦啟動退市計劃，表示將從2023年3月起，不再為部份量化寬鬆計劃（QE）中的到期資產續期，預料......

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【第一版刊於1月19日 02：06】

市場原預期，日本央行在通脹壓力上升後，將逐步取消大規模刺激計劃，惟該行卻在1月18日議息會議維持超低利率。全球兩大央行美國聯儲局及歐洲央行，將分別約在香港時間2月2日上午3時及下午9時15分公布議息結果。施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade料美國經濟活動將需要經歷更大幅度的放緩方，可令通脹降温。

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聯儲局自2022年3月展開本輪加息周期後，步伐不斷提速，至上月議息會議，才將每次加息步伐由0.75厘放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。至本文截稿前止，市場預計聯儲局2月2日議息的加息步伐，將進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），而3月議息仍會續加息0.25厘（點擊圖片放大）。

不過，聯儲局雖在上月宣布加息0.5厘，令聯邦基金利率（Fed Fund Rate）上限升到4.5厘，但Keith指，出乎意料的是聯儲局官員預測聯邦基金利率的點陣圖。

美聯儲2023年將不會減息

該點陣圖顯示，在出席聯儲局議息會議的19名官員當中，只有2名預期利率將於2023年底時處於5厘以下的水平（點擊圖片放大）；中位數預測則是2023年內將不會減息......

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（詳細分析更新中；歐央行分析詳見第二版）

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