日按兵不動 美歐後向如何（第二版）

上一篇文章
高盛：2因素削復通關助力 樓價2023年續跌10%（持續更新）
日本央行在1月18日議息維持利率，到2月2日就有全球兩大央行美國聯儲局及歐洲央行公布議息結果，而本文第一版講述了施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade，對聯儲局2023年貨幣政策的預測。
至於歐央行在12月議息的加息幅度較前兩輪為小，但Keith認為：
此外，歐央行亦啟動退市計劃，表示將從2023年3月起，不再為部份量化寬鬆計劃（QE）中的到期資產續期，預料......
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【第一版刊於1月19日 02：06】
市場原預期，日本央行在通脹壓力上升後，將逐步取消大規模刺激計劃，惟該行卻在1月18日議息會議維持超低利率。全球兩大央行美國聯儲局及歐洲央行，將分別約在香港時間2月2日上午3時及下午9時15分公布議息結果。施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade料美國經濟活動將需要經歷更大幅度的放緩方，可令通脹降温。
聯儲局自2022年3月展開本輪加息周期後，步伐不斷提速，至上月議息會議，才將每次加息步伐由0.75厘放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。至本文截稿前止，市場預計聯儲局2月2日議息的加息步伐，將進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），而3月議息仍會續加息0.25厘（點擊圖片放大）。
不過，聯儲局雖在上月宣布加息0.5厘，令聯邦基金利率（Fed Fund Rate）上限升到4.5厘，但Keith指，出乎意料的是聯儲局官員預測聯邦基金利率的點陣圖。
美聯儲2023年將不會減息
該點陣圖顯示，在出席聯儲局議息會議的19名官員當中，只有2名預期利率將於2023年底時處於5厘以下的水平（點擊圖片放大）；中位數預測則是2023年內將不會減息......
（詳細分析更新中；歐央行分析詳見第二版）
......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
延伸閱讀：
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。「按此登入盡覽」「按此登入電子書架」
...
訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！
計劃詳情
撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師
欄名 : 資產管理人語