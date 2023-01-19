北水停 外資接力買甚麼

自進入新一年，外資持續配置中國市場，當中北向資金一再創新高，目前1月淨買入已超去年全年淨買入900億（人民幣‧下同）總額。外資偏好甚麼板塊？更重要的問題或者是，外資流入空間還有多大？券商認為，短期內，外資將接力北水，成港股新增量資金。

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去年12月至今A股、港股市場有所回暖，海外資金也從2022年整年較為平淡的狀態出現明顯回流。資金流向規模上看，A股、港股市場外資流入幅度加大，年初至今北向資金明顯凈流入。中金指，2022年10月底時外資大幅凈流出現象已結束，同年11至12月，外資流向有所反覆，至2023年初以來，在多重因素影響下外資大幅流入。

分行業和板塊來看，年初至今受疫情修復主綫獲得較多增持，外資再度加倉藍籌龍頭股；從外資存量規模和佔比看，消費、新能源佔比最高且持續提升。

中金認為，近期外資流入背後可能包含多方面因素：

1. 美聯儲加息節奏緩和，全球流動性環境邊際好轉。

2. 國內政策變化下，壓制經濟的因素有望逐步緩解，近期經濟基本面修復預期較快。

3. 部分產業政策的邊際變化影響市場風險偏好，如海外投資者較為關注2022年底中央經濟工作會議對平台經濟等產業的表態。

4. 近期市場修復過程中，外資重倉的消費、醫藥等行業表現較為強勁，估值有所修復但仍有向上空間。

外資流入還有空間嗎？

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