虎年真秋冬處處通 兔年又如何

先恭祝各位讀者身體健康！財源廣進！美國聯儲局在壬寅虎年的2022年，以比對上6次急速得多的加息步伐（點擊圖片放大）應對「猛如虎」的高通脹，近幾個月漸見成效（點擊圖片放大）。展望2023癸卯兔年，財金專家們普遍預計，通脹續回減，但聯儲局年內展開減息機會不大。

宏觀市場分析，詳見：【歐美央行幣策展望】【固定收益資產前瞻】【A股展望】

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《通勝》預言雖然不是精準科學，但是《通勝》為前人智慧累積下來，加上壬寅虎年《通勝》，除了不少人談論的「秋冬處處通」預示（點擊圖片放大）成真之餘，也有預告了高通脹。所以，不妨看看癸卯兔年《通勝》又有何啟示，純粹多一個輔助參考。

回顧壬寅年《通勝》的「芒神春牛圖」頁底部有一堆註解文字，當中有預告一年天氣概況，也有預計一年經濟概況。與經濟概況相關的有「大姑把蠶，蠶食六葉」、「五牛耕地」等（點擊圖片放大）。

「大姑」部分版本的《通勝》寫作「一姑」，而「姑」有分為「大姑/一姑」、「二姑」或「三姑」，一般解讀為「姑」的數目或年紀，而數目愈多或年紀愈輕，則寓意產出量愈多。至於「蠶食六葉」，「葉」的數目介乎一至九，數字愈大寓意需求愈大。「大姑把蠶，蠶食六葉」偏向有供不應求的意象，或多或少反映搶貴物價情。

2022壬寅年分析回顧，詳見：【下一頁】

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至於癸卯兔年又如何？

癸卯兔年《通勝》的《地母經》雖有提及「人民多疾病」，但沒有涉及病情嚴重的字眼，看感染人數仍多，但新冠病毒殺傷力將繼續減弱。

兩個寓意 預示通脹續回落

至於較多讀者關心的經濟相關預告方面，由壬寅年的「大姑把蠶，蠶食六葉」，變成癸卯年的「二姑把蠶，蠶食三葉」，承上文所，「姑」變得年輕或數目增多即供應面增強，而蠶食葉數目減少，即市場需求下降，綜合來說，即「供不應求」情況有所紓緩，通脹有望進一步回落。

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此外，牛在中國農耕時代代表生產力，而癸卯年為......

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