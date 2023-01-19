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中海油吸引 股息達15厘

財金專欄 2023/01/19

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港股昨日在爭持中上升，農曆年最後兩個交易日料維持悶局走勢，只是恒指兩個半月升約7,000點，不少投資者都在等調整，大市會否調整，有待觀望。惟在市況不明朗，可以考慮高息股，尤其國際油價出現突破，可以續撐

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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