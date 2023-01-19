中海油吸引 股息達15厘 財金專欄 2023/01/19 分享： 分享： 港股昨日在爭持中上升，農曆年最後兩個交易日料維持悶局走勢，只是恒指兩個半月升約7,000點，不少投資者都在等調整，大市會否調整，有待觀望。惟在市況不明朗，可以考慮高息股，尤其國際油價出現突破，可以續撐 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 2023/01/18 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 中字股實力談 - 科企打壓落幕 港股升勢持續 2023/01/14 科企打壓落幕 港股升勢持續 中字股實力談 - 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 2023/01/13 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 中字股實力談 - 越通將復甦 高股息吸引 2023/01/13 越通將復甦 高股息吸引 中字股實力談 - 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 2023/01/12 港股高處不勝寒 恒指回調或見208（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 石油 中國海洋石油（00883） 紐約期油 人民幣 美元