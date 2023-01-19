中金：中國經濟年內較快回升

2022年第4季度數據顯示，防疫政策優化後，疫情影響相對短暫且好於預期。而平減指數下降，使得2022年第4季度名義GDP增速雖然低於2022年第2季度，但是實際增速卻高於2022年第2季度。伴隨防疫優

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