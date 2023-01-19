中金：中國經濟年內較快回升 財金專欄 2023/01/19 分享： 分享： 2022年第4季度數據顯示，防疫政策優化後，疫情影響相對短暫且好於預期。而平減指數下降，使得2022年第4季度名義GDP增速雖然低於2022年第2季度，但是實際增速卻高於2022年第2季度。伴隨防疫優 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 2023/01/18 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 2023/01/17 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 保德信：加息尾聲 債券吸引 2023/01/13 保德信：加息尾聲 債券吸引 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 2023/01/13 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 安本：環球衰退 回報轉差 2023/01/12 安本：環球衰退 回報轉差 疫情 中國 經濟 零售 GDP 基建 社會消費品零售總額 固定資產投資 工業增加值 宏觀分析