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中金：中國經濟年內較快回升

財金專欄 2023/01/19

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2022年第4季度數據顯示，防疫政策優化後，疫情影響相對短暫且好於預期。而平減指數下降，使得2022年第4季度名義GDP增速雖然低於2022年第2季度，但是實際增速卻高於2022年第2季度。伴隨防疫優

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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