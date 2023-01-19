  • 14°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」

財金專欄 2023/01/19

分享：

分享：

特首李家超上台後引入「紅隊」概念，即政府制定重大政策時，要有人扮演「對手」角色專責挑骨頭，令出台的政策減少漏洞。

原來由政務司司長陳國基領導的「通關事務協調組」，15個政策局中部分是負責做「紅隊」。

陳國

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任
2023/01/18
港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任
有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒
2023/01/17
董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒
有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
2023/01/16
鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班
有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？
2023/01/13
為搶旅客 大派10億元消費券？
有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？
2023/01/12
抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？
李家超 陳國基 曾俊華 強積金 退休

上一篇文章

樓市回暖 業主變陣

下一篇文章

中金：中國經濟年內較快回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任
港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任
人口趨減到眼前 全面改革助育兒
人口趨減到眼前 全面改革助育兒
國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難
美債務上限將至 今次談判恐更難
選股情報 - 英雄所見
英雄所見
專家樓論 - 2019年入市 點解無輸錢？
2019年入市 點解無輸錢？
投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？
股市如何能實現共同富裕？