政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 財金專欄 2023/01/19 分享： 分享： 特首李家超上台後引入「紅隊」概念，即政府制定重大政策時，要有人扮演「對手」角色專責挑骨頭，令出台的政策減少漏洞。 原來由政務司司長陳國基領導的「通關事務協調組」，15個政策局中部分是負責做「紅隊」。 陳國 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 2023/01/18 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 2023/01/17 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 2023/01/16 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？ 2023/01/13 為搶旅客 大派10億元消費券？ 有政戲 - 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 2023/01/12 抗疫的士功成身退 撤隔離令還遠嗎？ 李家超 陳國基 曾俊華 強積金 退休