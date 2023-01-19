政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」

特首李家超上台後引入「紅隊」概念，即政府制定重大政策時，要有人扮演「對手」角色專責挑骨頭，令出台的政策減少漏洞。

原來由政務司司長陳國基領導的「通關事務協調組」，15個政策局中部分是負責做「紅隊」。

陳國

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