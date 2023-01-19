越股「升呢」落空 政局動盪累事 財金專欄 2023/01/19 分享： 分享： 近幾年中美關係緊張，兩國經貿合作減少已是不可逆轉的趨勢，面對日益增加的地緣政治不確定，跨國企業局部轉移供應鏈分散風險下，越南成為產能轉移的首選之一。越南政府看準機會，擬為其資本市場拆牆鬆綁，壯大股市， ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/18 美債務上限將至 今次談判恐更難 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 國金札記 - 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/17 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 新興市場 東南亞 越南 貪污 阮春福 銀行 美元