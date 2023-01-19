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越股「升呢」落空 政局動盪累事

財金專欄 2023/01/19

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近幾年中美關係緊張，兩國經貿合作減少已是不可逆轉的趨勢，面對日益增加的地緣政治不確定，跨國企業局部轉移供應鏈分散風險下，越南成為產能轉移的首選之一。越南政府看準機會，擬為其資本市場拆牆鬆綁，壯大股市，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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