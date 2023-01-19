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滙豐薦十隻金股過肥年（持續更新）

研究報告 13:37 2023/01/19

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港股反彈至21000點上，走在「牛二」之路，後市走向及選股策略需多參考、多分析。滙豐春節前再給出港股攻略，從下而上薦10隻該行看好今年表現的增長股。

滙豐看好恒指今年升至22810點（詳見兔年港股：恒指目標22810 滙豐評五大宏觀支持），而經歷過去2個月由估值修復驅動的升市後，滙豐認為將股價由現時水平再上升的下一個動力應是企業利潤。該行指出，恒生指數37個主要行業分類中，市場預期有接近一半可以展示盈利增長回升。

滙豐亦以「從下而上」（Bottom-Up Approach）方式，薦10隻該行看好今年表現的個股，分別是：

阿里巴巴 （09988）

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京東集團 （09618）

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美團 （03690）

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百勝中國 （09987）

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中國平安 （02318）

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中國國航 （00753）

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舜宇光學 （02382）

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華潤置地 （01109）

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領展 （00823）

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華潤電力 （00836）

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（持續更新中）

記者：陳煒傑

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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