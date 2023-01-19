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炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向

財金 16:28 2023/01/19

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近期港股一直炒作消費復甦，「消費」亦成為2023年的關鍵詞。在內地放寬疫情管控及不再建議「就地過年」下，內地市民的消費意欲會否受到節日氣氛的刺激而大幅回暖呢？對此瑞銀於春節前（12月14日-22日），訪問了1,000名受訪者，了解他們的出行和消費傾向。調查顯示，一千名受訪者中，有84%計劃在即將到來的春節假期探親訪友，有60%指有計劃休閒旅遊或者商務出行，比例高於去年調查。

而且瑞銀指，鑒於自本次調查進行以來，更多受訪者或已感染新冠並完全康復，預計春節期間實際出行可能比起調查結果還要多。

    點擊圖片放大
    +3

短期消費仍審慎

調查顯示，內地市民春節假期實體消費的意願大幅差過去年同期，顯示在調查進行時，即12月期間，市民的消費情緒仍然較為謹慎。但瑞銀指，鑒於本輪疫情感染高峰已過，消費者的支出和情緒可能會較調查時有所改善。

另外，瑞銀監察的高頻數據顯示......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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