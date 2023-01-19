英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 國際 21:13 2023/01/19 分享： 分享： 英國勞動力短缺，已不是甚麼新聞，甚至有咖啡店因為缺人，被迫縮短營業時間，下午便打烊，因為早班員工下班，而晚班請不到人。為了解決人手短缺問題，英國政府發揮創意，提出新穎怪招，放風指或可減免50歲以人士的入息稅，吸引較年長人士重投職場，從而紓緩人手荒。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 今日 越股「升呢」落空 政局動盪累事 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/18 美債務上限將至 今次談判恐更難 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 國金札記 - 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/17 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 經濟 退休 脫歐 移民 國家統計局 英國