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英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒

國際 21:13 2023/01/19

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英國勞動力短缺，已不是甚麼新聞，甚至有咖啡店因為缺人，被迫縮短營業時間，下午便打烊，因為早班員工下班，而晚班請不到人。為了解決人手短缺問題，英國政府發揮創意，提出新穎怪招，放風指或可減免50歲以人士的入息稅，吸引較年長人士重投職場，從而紓緩人手荒。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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