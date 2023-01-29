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中國復常 窺探商用物業市場潛力（第二版）

研究報告 18:06 2023/01/29

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本文第一版提及戴德梁行（Cushman & Wakefield）的《2023年房地產展望報告》指，隨着內地經濟活動回復正常，內地寫字樓淨吸納量維持正數，有調查顯示內地消費者消費信心大幅反彈，惟供應量增加，限制租金回升空間（詳見本文第一版）

    點擊圖片放大

2022年受嚴格防疫措施影響，據戴德梁行報告指，首三季大中華區商業地產大宗交易額按年大跌35%至約1,900億元人民幣。不過，香港及上海仍是投資者心中，最具吸引力的大中華區城市（點擊圖片放大）。若以物業類型分類，則分別以寫字樓及零售相關物業較受歡迎。

內地寫字樓交投保持活躍 零售相關物業反彈最快

基於內地金融及防疫政策不斷優化，展望2023年，戴德梁行預計，商業地產交易活動將有所反彈，當中寫字樓交易在自用買家旺盛需求推動下，將繼續保持活躍。

至於內地零售相關物業，在經歷了數波疫情衝擊後，戴德梁行預計在後疫情時代，反彈最快，而投資者也將重拾對零售物業的興趣。

戴德梁行為跨國私人房地產諮詢機構，報告內沒有股份提供。不過，若按其報告提及上海及香港商用物業具受追捧，與此關聯度較高的有1月31日公布2022年全年業績的傳統藍籌收租股恒隆地產 （00101） 。更多恒隆地產分析，詳見：【績前分析】【估值】【防疫恐慌價+安全邊際 購入復常受惠股

－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於1月27日 06：06】

中國復常速度超出市場預期，而寫字樓前景與企業活動關係密切，影響零售物業前景的零售市道與經濟，尤其是大眾對未來經濟預期、信心具高敏感度，內地商用物業市場在2023年有望受惠經濟復甦。

    點擊圖片放大

更多中國宏觀分析，詳見：【2023年中國經濟三大關注點】【整體內房市場】【A股前景及潛力

據跨國私人房地產諮詢機構戴德梁行（Cushman & Wakefield），在2022年底發表的《2023年房地產展望報告》顯示，2023年中國一綫城市的寫字樓淨吸納量將高過2022年（請點擊圖片放大），當中以上海吸納量最高。

新供應應付正淨吸納量 寫字樓租金回升空間受限

淨吸納量續維持正數，除了市場預期復常因素驅使外資恢復部署中國辦事處之外，戴德梁行指當中原因還有新供應刺激企業搬遷活動，當中以金融業、專業服務及TMT（科技、媒體及電訊）行業最為活躍。惟內地寫字樓市場未來在新供應增加下，空置率仍維持在高水平，料此會限制寫字樓租金回升的空間。

    點擊圖片放大
    +2

至於內地零售物業方面，先看內地的消費情況。2022年，內地在大部分時間均採取嚴格的防疫措施的影響下，顯示中國消費者消費情緒的消費信心指數達到近10年來最低水平。不過，隨着中國以高速推進復常進度，據Trading Economics的預測，中國消費者消費信心指數在2023年將觸底反彈（請點擊圖片放大）

內地消費料迎大反彈 惟模式有變

不過，戴德梁行報告內指，新冠疫情改變了內地人的消費理念，理性消費、精神消費、綠色消費與體驗式消費等消費理念將在中國興起。

此外，2022年8月發改委等7部門聯合印發的《關於新時代推進品牌建設的指導意見》提出，到2035年，中國品牌成為推動高質量發展和創造高品質生活的有力支撑，中國品牌綜合實力進入品牌強國前列。回顧2022年，中國消費品牌500強數量集中在上海（請點擊圖片放大），而總營業收入主要在北京、深圳及上海。

上海優質零售物業市場將觸底回升

至於從上述資料來看，整體商業物業動力最強的上海......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

圖表數據來源：戴德梁行2023年房地產展望報告

記者：蕭悅潾

延伸閱讀：景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 關鍵數據

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