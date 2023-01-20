成本降訂單增 安瑞科盈利俏 財金專欄 2023/01/20 分享： 分享： 港股虎年收官，今天預期繼續悶局，焦點會是內地復常後，股市能否好似兔仔向上彈！然而，復常會刺激內地經濟，尤其拉動清潔能源需求，中集安瑞科（03899）成本有望回落，加上在手訂單增長近四成，有助公司未來盈 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 2023/01/19 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 中字股實力談 - 中海油吸引 股息達15厘 2023/01/19 中海油吸引 股息達15厘 中字股實力談 - 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 2023/01/18 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 中字股實力談 - 科企打壓落幕 港股升勢持續 2023/01/14 科企打壓落幕 港股升勢持續 中字股實力談 - 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 2023/01/13 中央擬推科網黃金股 恒指下周衝220（第二版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 天然氣 中集安瑞科（03899） 人民幣 板塊 美元