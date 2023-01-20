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成本降訂單增 安瑞科盈利俏

財金專欄 2023/01/20

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港股虎年收官，今天預期繼續悶局，焦點會是內地復常後，股市能否好似兔仔向上彈！然而，復常會刺激內地經濟，尤其拉動清潔能源需求，中集安瑞科（03899）成本有望回落，加上在手訂單增長近四成，有助公司未來盈

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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