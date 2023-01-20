PGIM：全球經濟放緩

展望2023年，市場普遍預期美國不會出現硬着陸，預計股票市場可恢復部分先前的失地，但全球經濟放緩仍是事實，可能會給盈利預測帶來下滑壓力，投資前景仍非坦途，需要在各資產妥善運用不同的好淡倉策略。

環球市場

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