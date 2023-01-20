PGIM：全球經濟放緩 財金專欄 2023/01/20 分享： 分享： 展望2023年，市場普遍預期美國不會出現硬着陸，預計股票市場可恢復部分先前的失地，但全球經濟放緩仍是事實，可能會給盈利預測帶來下滑壓力，投資前景仍非坦途，需要在各資產妥善運用不同的好淡倉策略。 環球市場 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : Sushil Wadhwani博士 PGIM Wadhwani首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國經濟年內較快回升 2023/01/19 中金：中國經濟年內較快回升 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 2023/01/18 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 2023/01/17 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 保德信：加息尾聲 債券吸引 2023/01/13 保德信：加息尾聲 債券吸引 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 2023/01/13 景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版） 疫情 中國 經濟 通脹 金融 加息 貨幣政策 投資策略 失業率 烏克蘭