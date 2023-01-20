中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪

香港復常，特首李家超上任後首次外訪，目的地是中東。去年已做先頭部隊出訪中東的財爺陳茂波，透露正爭取全球最大石油企業沙特阿美（Aramco）來港上市。在國際大勢下，香港與中東的經貿關係，料將踏上一個新台

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