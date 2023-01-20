中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 財金專欄 2023/01/20 分享： 分享： 香港復常，特首李家超上任後首次外訪，目的地是中東。去年已做先頭部隊出訪中東的財爺陳茂波，透露正爭取全球最大石油企業沙特阿美（Aramco）來港上市。在國際大勢下，香港與中東的經貿關係，料將踏上一個新台 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 2023/01/19 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 2023/01/18 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 2023/01/17 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 2023/01/16 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 有政戲 - 為搶旅客 大派10億元消費券？ 2023/01/13 為搶旅客 大派10億元消費券？ 中國 香港 港股 政治 貿易 李家超 陳茂波 財政預算案 電子消費券 沙特阿拉伯