盈喜高息股有獨特優勢！

投資者早一晚突然恐懼美國今年經濟會衰退，美股三大指數均下跌，以道指跌六百餘點較為顯著，影響所及，亞太區股市周四亦受影響，不過，美股走勢對中國股市影響有限，內地股市在春節長假前續小幅向上，上證指數上升逾

...