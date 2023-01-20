盈喜高息股有獨特優勢！ 財金專欄 02:30 2023/01/20 分享： 分享： 投資者早一晚突然恐懼美國今年經濟會衰退，美股三大指數均下跌，以道指跌六百餘點較為顯著，影響所及，亞太區股市周四亦受影響，不過，美股走勢對中國股市影響有限，內地股市在春節長假前續小幅向上，上證指數上升逾 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？ 2023/01/18 股市如何能實現共同富裕？ 投資坐標 - 跟隨RSI變動操盤有術！ 2023/01/17 跟隨RSI變動操盤有術！ 投資坐標 - 股市為何變得步步為營？ 2023/01/13 股市為何變得步步為營？ 投資坐標 - 大股東增持小股東放心! 2023/01/11 大股東增持小股東放心! 投資坐標 - 港股進入怎樣的牛市？ 2023/01/10 港股進入怎樣的牛市？ 利華控股集團（01346） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 美股 派息比率 派息 股票 港股 世界經濟論壇 上升空間