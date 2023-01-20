港股前瞻 三大因數帶動外資湧入 港股添動力

港股於2022年底起現反彈，恒指重上21000關水平，大市成亦有回升。對於2023年港股的走勢，市場普遍預期港股可以延續2022年底的升勢。平安證券以資金流向角度分析，列出三大因數支持資金入港股，令港股添動力。

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平安證券出，近期外資大幅流入港股，主要受三大因數驅動，分別為：

1. 從基本面，當前海內外經濟分化，海外各大經濟體面臨著不同的困境，美國衰退終端難測， 歐元區經濟疲弱，日本金融體系波折而中國則將在多重利好環境下經濟有望迎來復甦。 ；

2.估值方面，橫向對比全球重要股指估值，港股具有較高估值性價比，刺激外資加大投入。 ；

3. 滙率方面，在內地經濟復甦而海外衰退的大背景下，美元指數回落促使人民幣匯率強勁反彈，人民幣滙率持續走強吸引外資增配港股。

外資關注港股重要領域

在估值持續修復下，外資對港股焦點將重回一體兩翼領域。在過去兩個多月中，港股大幅回升，恒生指數多次領漲全球，其中以恒生科技為代表的「一體兩翼」，憑藉着高彈性提供主要拉升動力。究其原因，這一方面是美元與美債利率下行構成了對港股有利的背景，另一方面也是內地經濟修復的預期持續增強為互聯網本身的修復帶來動力，特別是消費預期的提振，另外也有國內監管環境，還是中概股面臨的審查環境的優化。

正是以上因素的共振，在消費估值修復的邏輯下，以估值偏低兼具高彈性的「一體兩翼」恒生科技互聯網、新興消費、交運文旅。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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