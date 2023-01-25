  • 13°C
香港時間 : 2023125日 (週三) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房業轉穩？民生銀行温彬：望房地產市場上半年觸底反彈（第二版）

研究報告 11:55 2023/01/25

分享：

分享：

第二版

第三、消費數據

展望2023年，温彬認為隨著政策效力的持續釋放，房地產市場有望於上半年觸底反彈，預計房地產開發投資增速收窄至-3%，房地產將從經濟增長的拖累因素，重新轉為穩定因素

此外，温彬在供需兩面的前景感到樂觀。供給端：隨着各項融資渠道的重新開閘，優質房企將重獲生機，整個行業可能會迎來一波重組併購潮，行業風險有望進一步緩釋。

需求端：涉及「四限」、首付比例，以及二套認定等增量政策有望進一步出台，5年期LPR仍有下調空間。同時，對於存量首套高利率按揭貸款，利率也有望適度下調，以此來減輕按揭早償壓力。

央行和銀保監會於1月10日聯合召開主要銀行信貸工作座談會中提及要開展「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。温彬表示這代表了監管層對於防範、化解房企風險的新態度。

----

第一版

最近內地12月經濟數據紛紛出爐，除出口和工業生產增速放緩外，大部份均好於預期。民生銀行首席經濟學家温彬發表最新觀點，解構中國GDP、工業生產、投資和房地產5個經濟數據：

第一、消費數據

展望2023年，温彬料消費增速企穩反彈，惟一些因素限制消費反彈幅度。

温彬指出，新冠疫情造成的三大因素將會限制消費反彈幅度：
1.「疤痕效應」
2. 居民部門槓桿率上升空間有限
3. 老齡化加劇等因素

同時，他預計中國社會消費品零售全年增速約為9%左右。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

值得一提是，温彬認為12月消費數據受正、反兩方面因素牽引：

  • 正面因素

（1）疫情防控

温彬指出，內地防控措施實施以來，導致居民減少外出就餐，加大了對防疫物資等相關產品的採購和儲備力度。

（2）消費意願和能力提高

據國家統計局公布數據顯示，12月份城鎮調查失業率回落0.2個百分點至5.5%，31個大城市調查失業率由6.7%回落至6.1%，均在一定程度上提高了居民的消費能力。

負面因素方面......更多內容，用戶請登入。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023/01/20
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
今日
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）

你可能感興趣

十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
16:39 2023/01/20
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
今日 11:23
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）

最新專欄文章

2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
今日
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
三重利好加持 吼實內需黑馬（第三版）
2023/01/21
三重利好加持 吼實內需黑馬（第三版）
花旗薦四股 新年捉金兔
2023/01/20
花旗薦四股 新年捉金兔
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023/01/20
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
「牛二」闖關二萬二！港股靠什麼再升？
2023/01/20
「牛二」闖關二萬二！港股靠什麼再升？
宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟數據表現 疫情 經濟 GDP 中國人民銀行 國家統計局 中國

下一篇文章

2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三重利好加持 吼實內需黑馬（第三版）
三重利好加持 吼實內需黑馬（第三版）
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
2023年春節電影總票房破40億 券商指行業受益春節檔期（第三版）
美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
「牛二」闖關二萬二！港股靠什麼再升？
「牛二」闖關二萬二！港股靠什麼再升？
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
花旗薦四股 新年捉金兔
花旗薦四股 新年捉金兔