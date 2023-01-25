內房業轉穩？民生銀行温彬：望房地產市場上半年觸底反彈（第二版）

第二版

第三、消費數據

展望2023年，温彬認為隨著政策效力的持續釋放，房地產市場有望於上半年觸底反彈，預計房地產開發投資增速收窄至-3%，房地產將從經濟增長的拖累因素，重新轉為穩定因素。

此外，温彬在供需兩面的前景感到樂觀。 供給端 ：隨着各項融資渠道的重新開閘，優質房企將重獲生機，整個行業可能會迎來一波重組併購潮，行業風險有望進一步緩釋。

需求端 ：涉及「四限」、首付比例，以及二套認定等增量政策有望進一步出台，5年期LPR仍有下調空間。同時，對於存量首套高利率按揭貸款，利率也有望適度下調，以此來減輕按揭早償壓力。

央行和銀保監會於1月10日聯合召開主要銀行信貸工作座談會中提及要開展「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。温彬表示這代表了監管層對於防範、化解房企風險的新態度。

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第一版

最近內地12月經濟數據紛紛出爐，除出口和工業生產增速放緩外，大部份均好於預期。民生銀行首席經濟學家温彬發表最新觀點，解構中國GDP、工業生產、投資和房地產5個經濟數據：

第一、消費數據

展望2023年，温彬料消費增速企穩反彈，惟一些因素限制消費反彈幅度。

温彬指出，新冠疫情造成的三大因素將會限制消費反彈幅度：

1.「疤痕效應」

2. 居民部門槓桿率上升空間有限

3. 老齡化加劇等因素

同時，他預計中國社會消費品零售全年增速約為9%左右。

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值得一提是，温彬認為12月消費數據受正、反兩方面因素牽引：

正面因素

（1）疫情防控

温彬指出，內地防控措施實施以來，導致居民減少外出就餐，加大了對防疫物資等相關產品的採購和儲備力度。

（2）消費意願和能力提高

據國家統計局公布數據顯示，12月份城鎮調查失業率回落0.2個百分點至5.5%，31個大城市調查失業率由6.7%回落至6.1%，均在一定程度上提高了居民的消費能力。

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