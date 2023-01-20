花旗薦四股  新年捉金兔

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港股前瞻 三大因數帶動外資湧入 港股添動力
疫情放緩，恒指步入牛二，花旗銀行在近年推薦五隻股票，涵蓋多個領域，評級均為「買入」投資者可以留意。
專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】
香格里拉（亞洲） （00069）
花旗表示，隨著中港重新通關，旅行需求反彈，2023年有望復常。考慮到需要一定時間恢復至疫情前水平，料不會出現V型復甦。
中國內地客流量佔香港酒店50%以上，非中國客源亦有良好的復甦勢頭，尤其是歐盟與新加坡。
中國中鐵 （00390）
花旗指出，中鐵在2022年得到3萬億元人民幣的新合同，單是第4季度便有1.05萬億元人民幣新合同。在不同的領域都有優秀的按年增長，例如2022年第4季新簽鐵路基建訂單達358億元人民幣，按年增57.8%。
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報告來源：花旗銀行
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 券商有路捉