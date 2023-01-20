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花旗薦四股  新年捉金兔

研究報告 18:51 2023/01/20

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疫情放緩，恒指步入牛二，花旗銀行在近年推薦五隻股票，涵蓋多個領域，評級均為「買入」投資者可以留意。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

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香格里拉（亞洲） （00069）

花旗表示，隨著中港重新通關，旅行需求反彈，2023年有望復常。考慮到需要一定時間恢復至疫情前水平，料不會出現V型復甦。

中國內地客流量佔香港酒店50%以上，非中國客源亦有良好的復甦勢頭，尤其是歐盟與新加坡。

 

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中國中鐵 （00390）

花旗指出，中鐵在2022年得到3萬億元人民幣的新合同，單是第4季度便有1.05萬億元人民幣新合同。在不同的領域都有優秀的按年增長，例如2022年第4季新簽鐵路基建訂單達358億元人民幣，按年增57.8%。

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    +2

......更多內容，用戶請登入。


報告來源：花旗銀行

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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