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「基金教父」雷賢達 授揀選藥股心得

財金猛人追蹤 07:11 2023/01/26

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縱橫投資界多年，善於觀察宏觀經濟及市場走向的「基金教父」雷賢達，在接受本報專訪時表示，醫藥股具備長綫投資價值，看好藥廠未來繼續研發出具突破性的藥物。

雷賢達表示，自己從90年代已開始投資醫藥股，主要是看好人口老化以及治療癌症的需求市場龐大。

更多雷賢達的投資心法分享，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
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他透露，自己初期主要投資美國大藥廠為主，因美國藥廠的研發水平高、藥廠擁有藥物定價權，推動藥廠不斷研發具突破性效用的藥物，而在近年一些內地生物醫藥公司到香港上市時，雷賢達亦有投資。

雖然醫藥股和其他行業一樣，具周期性，但是雷賢達仍看好醫藥股的長遠增長潛力。

「尤其是一些有機會與美國食品藥物管理局（FDA）或大型跨國藥廠合作研究新藥的中國公司，可以受惠中國人口龐大，藥物將來的應用市場廣闊。」

雷賢達又指，醫藥股尤其是生物醫藥股，在過去幾年估值到炒到不合理地高，不過，板塊自2021年開始回落，現在估值終於回到較合理的水平。

至於該如何挑選藥股，雷賢達認為，這些公司應該要自己具備研發能力，特別是那些有大基金入股、與大型跨國藥廠合作的公司，因為這些跨國藥廠清楚中國藥廠的研發水平，勝於自己選股，而且一旦與外國大藥廠合作，也較容易取得美國食品藥物管理局（FDA）的許可。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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