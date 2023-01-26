港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）

福兔迎新春，新春假期出行旺盛，踏入農曆初五，港股行情又如何？國海證券預計港股2月上漲的可能性較大。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該行解釋，短期港股點位趨近2022年第二季時高點，但受國內和海外因素影響，有利因素有利於強化投資者經濟信心：

國內 ：人民幣短期能否持續升值、多地疫情過峰、春節出行旺盛，以及兩會政策預期。

：人民幣短期能否持續升值、多地疫情過峰、春節出行旺盛，以及兩會政策預期。 海外流動性 ：美國聯儲局加息退坡持續。

國海證券表示，投資者於春節前落袋為安，長假避險的資金也可能在2月進入港股，料港股春季行情仍將在2月繼續。

至於3月的港股走勢，該行就認為要看2月的港股波動幅度，以及3月初的全國政協十四屆一次會議（又稱：「全國兩會」）政策。

----

春節前「結滙潮」消退

此外，報告提及兩點因素導致人民幣滙率呈雙向波動走勢（1）中美經濟與政策因素已提前反映；（2）春節前的「結滙潮」拉動人民幣升值逐步消退……更多內容，用戶請登入。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...