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港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）

研究報告 15:39 2023/01/26

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福兔迎新春，新春假期出行旺盛，踏入農曆初五，港股行情又如何？國海證券預計港股2月上漲的可能性較大。

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該行解釋，短期港股點位趨近2022年第二季時高點，但受國內和海外因素影響，有利因素有利於強化投資者經濟信心：

  • 國內：人民幣短期能否持續升值、多地疫情過峰、春節出行旺盛，以及兩會政策預期。
  • 海外流動性：美國聯儲局加息退坡持續。

國海證券表示，投資者於春節前落袋為安，長假避險的資金也可能在2月進入港股，料港股春季行情仍將在2月繼續

至於3月的港股走勢，該行就認為要看2月的港股波動幅度，以及3月初的全國政協十四屆一次會議（又稱：「全國兩會」）政策。

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春節前「結滙潮」消退

此外，報告提及兩點因素導致人民幣滙率呈雙向波動走勢（1）中美經濟與政策因素已提前反映；（2）春節前的「結滙潮」拉動人民幣升值逐步消退……更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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