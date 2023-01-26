高盛：料電腦市場2023年續跌（持續更新）

美國聯儲局面對超高通脹，採取較對上6次加息周期急速的加息步伐應對（點擊圖片放大），隨着近幾個月的CPI通脹數字漸見回落（點擊圖片放大），似乎加息成效漸浮現，而市場預計在香港時間2月2日清晨公布的議息結果加息0.25厘的機率亦愈益高（點擊圖片放大）。

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惟通脹相對歷史而言仍屬高水平，市場料3月議息續加息0.25厘機會仍較高（點擊圖片放大），而5月維持息率不變機率雖逾5成，但續加息0.25厘的機率仍有約33.8%（點擊圖片放大）。簡言之，市場料聯儲局在2023年傾向「加息步伐放慢，但不會減息」。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

不過，在全球投資市場充當「平錢」的全球另一主要貨幣日圓，情況卻變得複雜。日央行在2022年12月議息擴闊國債息波動區間，乍現偏鷹勢頭，令日圓滙價止跌回升（點擊圖片放大），但另一方面，日本政府負債嚴重（詳見本文1月24日【18：00】報道），目前，市場正在測試日央行能否將利率維持在超低水平，以便讓政府能夠償還債務。

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無論如何，讀者宜避開負債高的「偽高息股」，以及宜選股息具增長動力的優質高息股。

更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【2023年中國經濟三大關注點】【A股前景及潛力】

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1月26日：

【13：30】科技相關高息股有ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） ，惟聯想被高盛發表最新報告將目標價由6.27元調低至6.19元，而投資評級維持「中性」。

高盛指，全球電腦出貨量於2015至2019年間的年均為2.6億部，而於2020及2021年分別按年增約14%及17%，主因是受到在家工作及學習的趨勢推動，惟2022年的出貨量按年跌17%至2.92億部，重回低於3億部水平。

高盛預期......

延伸閱讀：景順Kristina Hooper兔年展望

【12：30】在農曆新年長假期前，香港取消多項社交距離措施，並且逐漸全面通關，為本地零售帶來復甦機遇。新地 （00016） 旗下銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、銅鑼灣WWWTC世貿中心、大埔超級城等15個商場，在剛過去的新春黃金檔期（1月19日至25日共7天）的人流按年大升25%，生意額......

【11：30】中國加速復常，有望提升本港收租股復甦動力。里昂最新發表的研究報告預計，在通關後，香港將受惠於被壓抑的內地旅遊需求，料商場遊客消費增加，並同時預計住宅價格和交投量將在短期內回升，特別是豪宅，但來自內地企業的辦公需求仍需時回復。里昂首選股為希慎 （00014） 及嘉里建設 （00683） 。

延伸閱讀：防疫恐慌價+安全邊際 購入復常受惠股

1月25日：

【18：00】香港銀行股為受惠美國加息的熱門收息股，而摩根大通日前發表研究報告預期，香港銀行股於2023年在息差擴張的營運利好因素，以及中港兩地重新開放之下，股價將進一步上升。

摩通表示，雖然美國聯儲局或將於2023年首季結束加息，但料港銀全年撥備前利潤或有雙位數增長，主要由於隨着中港兩地經濟重新開放或復甦，銀行的貸款增長和手續費收入都應恢復正增長，加上存款息差繼續擴大，將推動息差繼2022年息差擴闊12至24點子後，2023年按年擴闊逾10點子。

摩通更預料，內地早過預期重新開放，入境旅客增加及改善貿易活動之下，將利好港銀的信用卡及銀行保險費用，以及貿易融資與個人貸款業務。個股方面，摩通相信......

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【14：30】隨着內地在2022年11月底開始露出復常曙光後，復常步伐遠較市場預期為快，而香港收租股業務有望加快復甦。傳統收租股希慎興業 （00014） 執行董事及首席營運總監呂幹威今日出席新春賀歲活動時（點擊圖片放大）表示，在農曆新年前後，旗下商場銷售較往年好，初步來看，整體銷售按年增加約10%。

至於由2022年12月初以來，暫有7間券商給予希慎最新目標價，平均值約31.11元（點擊圖片放大），較希慎上周收市價26.25元高出約18.5%。

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1月24日：

【18：00】日圓作為全球主要貨幣之一，其財政政策及貨幣政策對全球滙率及債息等帶來不少衝擊，並簡接影響收息股的吸引力。日本財務大臣鈴木俊一近日在開啟議會會議的政策演講中表示，隨着編制補充預算來應對新冠疫情及相關挑戰，日本的公共財政狀況變得空前嚴峻。

此外，日本是負債最重的工業化國家，其公共債務是其年經濟產出的兩倍多。鈴木更警告，日本的財政狀況正變得愈來愈不穩定。

延伸閱讀：日按兵不動 美歐後向如何（第二版）

1月21日：

【08：00】酒店股、航空股等旅遊相關股，原本有望受中國加速復常，惟美銀近期進行的一項調查顯示，57%受訪內地民眾表示因新冠憂慮，無計劃外遊或將減少外遊，即使當中有約80%受訪者曾感染新冠並已康復。美銀認為，民眾或需要時間重新對外遊感放心、出行模式完全恢復至疫情前水平。

該調查顯示，僅48%受訪者計劃在未來6個月以內外遊；而在......

......欲更詳細分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於1月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【申洲國際】

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