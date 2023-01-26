  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛：料電腦市場2023年續跌（持續更新）

研究報告 13:31 2023/01/26

分享：

分享：

美國聯儲局面對超高通脹，採取較對上6次加息周期急速的加息步伐應對（點擊圖片放大），隨着近幾個月的CPI通脹數字漸見回落（點擊圖片放大），似乎加息成效漸浮現，而市場預計在香港時間2月2日清晨公布的議息結果加息0.25厘的機率亦愈益高（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

惟通脹相對歷史而言仍屬高水平，市場料3月議息續加息0.25厘機會仍較高（點擊圖片放大），而5月維持息率不變機率雖逾5成，但續加息0.25厘的機率仍有約33.8%（點擊圖片放大）。簡言之，市場料聯儲局在2023年傾向「加息步伐放慢，但不會減息」。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

不過，在全球投資市場充當「平錢」的全球另一主要貨幣日圓，情況卻變得複雜。日央行在2022年12月議息擴闊國債息波動區間，乍現偏鷹勢頭，令日圓滙價止跌回升（點擊圖片放大），但另一方面，日本政府負債嚴重（詳見本文1月24日【18：00】報道），目前，市場正在測試日央行能否將利率維持在超低水平，以便讓政府能夠償還債務。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

無論如何，讀者宜避開負債高的「偽高息股」，以及宜選股息具增長動力的優質高息股。

更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【2023年中國經濟三大關注點】【A股前景及潛力

－－－－－－－－－－－－－－－

1月26日：

【13：30】科技相關高息股有ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） ，惟聯想被高盛發表最新報告將目標價由6.27元調低至6.19元，而投資評級維持「中性」。

高盛指，全球電腦出貨量於2015至2019年間的年均為2.6億部，而於2020及2021年分別按年增約14%及17%，主因是受到在家工作及學習的趨勢推動，惟2022年的出貨量按年跌17%至2.92億部，重回低於3億部水平。

高盛預期......

延伸閱讀：景順Kristina Hooper兔年展望

【12：30】在農曆新年長假期前，香港取消多項社交距離措施，並且逐漸全面通關，為本地零售帶來復甦機遇。新地 （00016） 旗下銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、銅鑼灣WWWTC世貿中心、大埔超級城等15個商場，在剛過去的新春黃金檔期（1月19日至25日共7天）的人流按年大升25%，生意額......

【11：30】中國加速復常，有望提升本港收租股復甦動力。里昂最新發表的研究報告預計，在通關後，香港將受惠於被壓抑的內地旅遊需求，料商場遊客消費增加，並同時預計住宅價格和交投量將在短期內回升，特別是豪宅，但來自內地企業的辦公需求仍需時回復。里昂首選股為希慎 （00014） 及嘉里建設 （00683）

延伸閱讀：防疫恐慌價+安全邊際 購入復常受惠股 

1月25日：

【18：00】香港銀行股為受惠美國加息的熱門收息股，而摩根大通日前發表研究報告預期，香港銀行股於2023年在息差擴張的營運利好因素，以及中港兩地重新開放之下，股價將進一步上升。

摩通表示，雖然美國聯儲局或將於2023年首季結束加息，但料港銀全年撥備前利潤或有雙位數增長，主要由於隨着中港兩地經濟重新開放或復甦，銀行的貸款增長和手續費收入都應恢復正增長，加上存款息差繼續擴大，將推動息差繼2022年息差擴闊12至24點子後，2023年按年擴闊逾10點子。

摩通更預料，內地早過預期重新開放，入境旅客增加及改善貿易活動之下，將利好港銀的信用卡及銀行保險費用，以及貿易融資與個人貸款業務。個股方面，摩通相信......

    點擊圖片放大

【14：30】隨着內地在2022年11月底開始露出復常曙光後，復常步伐遠較市場預期為快，而香港收租股業務有望加快復甦。傳統收租股希慎興業 （00014） 執行董事及首席營運總監呂幹威今日出席新春賀歲活動時（點擊圖片放大）表示，在農曆新年前後，旗下商場銷售較往年好，初步來看，整體銷售按年增加約10%。

至於由2022年12月初以來，暫有7間券商給予希慎最新目標價，平均值約31.11元（點擊圖片放大），較希慎上周收市價26.25元高出約18.5%。

    點擊圖片放大
    +2

（請點擊圖片放大）

1月24日：

【18：00】日圓作為全球主要貨幣之一，其財政政策及貨幣政策對全球滙率及債息等帶來不少衝擊，並簡接影響收息股的吸引力。日本財務大臣鈴木俊一近日在開啟議會會議的政策演講中表示，隨着編制補充預算來應對新冠疫情及相關挑戰，日本的公共財政狀況變得空前嚴峻。

此外，日本是負債最重的工業化國家，其公共債務是其年經濟產出的兩倍多。鈴木更警告，日本的財政狀況正變得愈來愈不穩定。

延伸閱讀：日按兵不動 美歐後向如何（第二版）

1月21日：

【08：00】酒店股、航空股等旅遊相關股，原本有望受中國加速復常，惟美銀近期進行的一項調查顯示，57%受訪內地民眾表示因新冠憂慮，無計劃外遊或將減少外遊，即使當中有約80%受訪者曾感染新冠並已康復。美銀認為，民眾或需要時間重新對外遊感放心、出行模式完全恢復至疫情前水平。

該調查顯示，僅48%受訪者計劃在未來6個月以內外遊；而在......

......欲更詳細分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於1月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【申洲國際

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
虎年處處通應驗 兔年又如何
2023/01/22
虎年處處通應驗 兔年又如何
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
2023/01/10
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
防疫恐慌價+安全邊際 購入復常受惠股
今日
防疫恐慌價+安全邊際 購入復常受惠股
復常提速 圖看A股潛力 點止睇PE（第二版）
2023/01/10
復常提速 圖看A股潛力 點止睇PE（第二版）

你可能感興趣

景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
02:07 2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
虎年處處通應驗 兔年又如何
18:38 2023/01/22
虎年處處通應驗 兔年又如何
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）
21:24 2023/01/10
ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）

最新專欄文章

美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
2023/01/21
美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
大摩再通關主題股名單 2隻傳統收息股上榜（持續更新）
2023/01/12
大摩再通關主題股名單 2隻傳統收息股上榜（持續更新）
摩通：股份制內銀有兩大原因 2023年較看好
2023/01/06
摩通：股份制內銀有兩大原因 2023年較看好
海通國際：加息及新供應相對充裕 新樓叫價續克制
2022/12/30
海通國際：加息及新供應相對充裕 新樓叫價續克制
大和：中國國際航綫 學生和商務需求自8月起已恢復
2022/12/23
大和：中國國際航綫 學生和商務需求自8月起已恢復
滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 希慎興業（00014） 收租股 議息 加息 美國聯儲局 日本央行 CPI 通脹

上一篇文章

2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）

下一篇文章

花旗薦四股 新年捉金兔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

花旗薦四股 新年捉金兔
花旗薦四股 新年捉金兔
美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
美銀：料長建營運資金續穩定 不削2022年度股息（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
高盛：料電腦市場2023年續跌（持續更新）
高盛：料電腦市場2023年續跌（持續更新）