房地產5主題展望（第三版）

2023年雖然市場可能會繼續動盪，但Nuveen REAL ESTATE認為房地產領域仍可為投資者提供持續的機會。經濟分化、貨幣估值、ESG投資、另類資產貸款和個別板塊機會皆會提供強大的價值驅動力。

1.現在是投資亞太區和歐洲的好時機嗎？

投資者通常將分散風險視為海外投資的主要益處，但有時其他考慮因素會佔上風，而Nuveen REAL ESTATE認為目前似乎正處於這樣一種情況。

自2021年以來，由於美國相對較高的利率及其經濟的明顯具抗逆力，美元兌其他主要貨幣的滙率持續快速升值。

這使美元滙率超出自20世紀80年代末（當時各主要經濟體停止了一致地干預滙市）以來一直保持穩定的正常交易區間。

2022年10月，歐元滙率自1989年以來首次低於長期平均水平20%。

而日本和英國的偏離幅度更大。

2022年10月，日圓兌美元平均滙率為142.4，較長期平均水平低27%。英鎊甚至貶值更多，平均交易價為1.13美元，較長期平均水平低37%。

單向押注在貨幣市場中極為罕見，但這類偏差的幅度使這些貨幣在中期內兌美元滙率將會升值的可能性極大。

這對商業房地產投資意味着甚麼？

對美國投資者而言，某些全球市場，尤其是歐洲、日本和英國，實際上正在以低價出售資產。

中期持有資產的美元回報率可能較當地貨幣回報率高20至40%，而且可能會更高，因為貨幣市場在回調時往往會反應過劇。

回調階段的市場反應過劇會使這些貨幣兌美元滙率高於其長期平均水平。

對美國投資者而言，這種回調對五年持有期回報的影響可能高達4%至10%，從而使歐洲、日本和英國中等水平投資的表現亦非常出色。

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