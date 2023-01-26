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復旅虧轉盈 旅遊業復甦

財金專欄 2023/01/26

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內地2023年復常迎來首個春節長假期，內地農曆年出遊人數大增，不少景區動輒錄得數以十萬計遊客，復星旅遊文化（01992）業務在元旦假期率先復甦，今個農曆年業務有望修復，2023年業績可以轉虧為盈，估值

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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