復旅虧轉盈 旅遊業復甦 財金專欄 2023/01/26 分享： 分享： 內地2023年復常迎來首個春節長假期，內地農曆年出遊人數大增，不少景區動輒錄得數以十萬計遊客，復星旅遊文化（01992）業務在元旦假期率先復甦，今個農曆年業務有望修復，2023年業績可以轉虧為盈，估值 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 2023/01/20 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 中字股實力談 - 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 2023/01/19 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 中字股實力談 - 中海油吸引 股息達15厘 2023/01/19 中海油吸引 股息達15厘 中字股實力談 - 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 2023/01/18 港股好淡爭持迎兔年 恒指入市位20天綫（第四版） 中字股實力談 - 科企打壓落幕 港股升勢持續 2023/01/14 科企打壓落幕 港股升勢持續 旅遊行業 農曆新年 海南省 中國國務院 三亞 麗江 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊