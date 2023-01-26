富達：中國市場具結構性增長機會 財金專欄 2023/01/26 分享： 分享： 兔子一向給人靈活敏捷的形象，對周遭發生的事物保持警覺。富達國際建議投資者應「靈活敏捷、動如脫兔」，以把握中國經濟復甦所帶來的機遇。 富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，踏入兔年，富達留意到投資者對中國 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 繆子美 富達國際亞太區股票研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 名家觀點 - 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 2023/01/20 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 PGIM：全球經濟放緩 2023/01/20 PGIM：全球經濟放緩 中金：中國經濟年內較快回升 2023/01/19 中金：中國經濟年內較快回升 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 2023/01/18 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 2023/01/17 陶冬：美通脹看跌 歐股市回暖 疫情 中國 經濟 加息 貨幣政策 股票 債券 新興市場 興趣 亞洲市場