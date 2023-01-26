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富達：中國市場具結構性增長機會

財金專欄 2023/01/26

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兔子一向給人靈活敏捷的形象，對周遭發生的事物保持警覺。富達國際建議投資者應「靈活敏捷、動如脫兔」，以把握中國經濟復甦所帶來的機遇。

富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，踏入兔年，富達留意到投資者對中國

...

撰文 : 繆子美 富達國際亞太區股票研究主管

欄名 : 名家觀點

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