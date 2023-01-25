北約克服心魔 軍事援烏升級 國際 22:15 2023/01/25 分享： 分享： 俄烏戰爭去年2月開打，至今打了將近一年，北約（NATO）對烏克蘭的軍事支援看似強力，實則並未出盡全力，提供的裝備主要是防禦性，早前的「愛國者」導彈系統，也是用來防守的。惟北約最近似乎克服了心魔，同意供應攻擊性的主戰坦克，是相當標誌性的改變。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 2023/01/20 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/16 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 你可能感興趣 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 21:13 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 越股「升呢」落空 政局動盪累事 22:06 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 美債務上限將至 今次談判恐更難 22:20 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 最新專欄文章 國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 2023/01/20 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/19 越股「升呢」落空 政局動盪累事 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/18 美債務上限將至 今次談判恐更難 軍事 地緣政治 國防 朔爾茨 澤連斯基 北約 戰爭 烏克蘭 美國 德國