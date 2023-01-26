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北約克服心魔 軍事援烏升級

財金專欄 2023/01/26

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俄烏戰爭去年2月開打，至今打了將近一年，北約（NATO）對烏克蘭的軍事支援看似強力，實則並未出盡全力，提供的裝備主要是防禦性，早前的「愛國者」導彈系統，也是用來防守的。惟北約最近似乎克服了心魔，同意供

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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