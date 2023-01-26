北約克服心魔 軍事援烏升級 財金專欄 2023/01/26 分享： 分享： 俄烏戰爭去年2月開打，至今打了將近一年，北約（NATO）對烏克蘭的軍事支援看似強力，實則並未出盡全力，提供的裝備主要是防禦性，早前的「愛國者」導彈系統，也是用來防守的。惟北約最近似乎克服了心魔，同意供 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/25 北約克服心魔 軍事援烏升級 國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 2023/01/20 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/19 越股「升呢」落空 政局動盪累事 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 俄羅斯 歐盟 德國 烏克蘭 軍事 戰爭 北約 澤連斯基 朔爾茨