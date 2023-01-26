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中國靠3點穩經濟 沈建光籲內地政府需果斷加力（第二版）

財金猛人追蹤 16:14 2023/01/26

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過去一年中國經濟面對下行壓力，中央明確要求2023年做好穩增長，對穩經濟政策調控指明方向。京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光發表最新觀點如下：

    點擊圖片放大

他認為：

「面對經濟運行出現的5大拐點變化和下行壓力，2023年的穩增長政策還需要果斷加力，避免『溫吞水』（意指辦事不爽利或態度不鮮明）。」

對於2023年的穩增長政策需要果斷加力，沈建光提出3項建議（見下圖）：

    點擊圖片放大
    +2

 

  • 1）望消費重新成為經濟增長的主動力

沈建光建議，中國政府著力緩解居民收入下降、信心不足對消費恢復的製約。

財政政策

  • 果斷提高財政赤字率或發行特別國債，加大中央財政對地方的轉移支付。
  • 統籌支持地方政府加大綫上綫下消費券發放力度
  • 對家電下鄉（透過擴大農村消費及提高農民生活質素，更好地統籌城鄉發展）和以舊換提供財政補貼。

----

第二版

  • 2）利用好PPI負增長的窗口期，貨幣政策加力降成本

  • 沈建光表示，在CPI温和上漲、PPI負增長背景下，而且當前7.8%的存款準備金率仍有下調空間。

    1.貨幣政策還需要配合積極的財政政策，果斷實施降準降息。

    2.加大專項再貸款發放，降低居民和企業貸款成本，從而提振居民和企業的主動貸款意願。

  • ......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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