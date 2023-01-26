沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）

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景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
過去一年中國經濟面對下行壓力，中央明確要求2023年做好穩增長，對穩經濟政策調控指明方向。京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光發表最新觀點如下：
他認為：
「面對經濟運行出現的5大拐點變化和下行壓力，2023年的穩增長政策還需要果斷加力，避免『溫吞水』（意指辦事不爽利或態度不鮮明）。」
對於2023年的穩增長政策需要果斷加力，沈建光提出3項建議（見下圖）：
沈建光建議，中國政府著力緩解居民收入下降、信心不足對消費恢復的製約。
財政政策：
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第二版
沈建光表示，在CPI温和上漲、PPI負增長背景下，而且當前7.8%的存款準備金率仍有下調空間。
1.貨幣政策還需要配合積極的財政政策，果斷實施降準降息。
2.加大專項再貸款發放，降低居民和企業貸款成本，從而提振居民和企業的主動貸款意願。
編輯：鍾采餘
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉