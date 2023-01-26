沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）

沈建光表示，在CPI温和上漲、PPI負增長背景下，而且當前7.8%的存款準備金率仍有下調空間。

1.貨幣政策還需要配合積極的財政政策，果斷實施降準降息。

2.加大專項再貸款發放，降低居民和企業貸款成本，從而提振居民和企業的主動貸款意願。