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景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）

財金猛人追蹤 17:55 2023/01/26

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本文第一版展示了景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對全球兩大經濟體美國及中國在兔年的預測。至於歐洲方面，現階段，Kristina認為：

  • 歐元區通脹按年升幅，從11月的10.1%，以及10月的峰值10.6%，降至12月的9.2%。
  • 同樣，英國12月通脹按年升10.5%，亦較11月的10.7%，以及10月的峰值11%（當時國內能源開支急升）有所下降。
  • 誠然，我們不能忽視相關數據仍然居高不下，因此仍無法確定其是否足以令各自的央行於短期內按下加息暫停鍵。

－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於1月26日 16：40】

中國加速復常，加上美國在聯儲局以較對上6次急速得多的加息步伐（點擊圖片放大）應對下，通脹也見回落（點擊圖片放大），加息步伐有望放慢下來，似乎為兔年投資市場提供有利條件。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper預期，今年亦會是平靜祥和又活力四射的一年。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Kristina祝各位讀者新年快樂，恭喜發財！

聯儲局或於季內按下暫停鍵

首先，美國方面，Kristina預計，聯儲局或於今年春季按下暫停鍵。她聽到，已有傳聞稱聯儲局可能正準備確定通脹及其他數據要達到何等水平，才會按下暫停鍵。

至於中國方面，Kristina估計，雖然新冠感染病例數或因春運而有所上升，但此後可能急劇下降，從而為更強勁的經濟增長鋪平道路。

Kristina續指出，IMF（國際貨幣基金組織）副總裁吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）的看法與我們一致，即中國經濟增長將......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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