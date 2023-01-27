  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房「V」彈可期？（附內房股目標價）

研究報告 11:23 2023/01/27

分享：

分享：

疫情改善，內房拐點、「V型」反彈仍待觀察時,內房便已先「升」奪人，內房的實際情況,不妨先從數據看看。2022年主要房企拿地總金額下滑66%，全國商品房銷售下滑，國有企業的拿地佔比按年大幅上升。不過，上海商品房銷售在7、8月出現明顯改善，銷售面積下滑幅度已開始變小。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

針對內房的積極政策將陸續落實，可是回望2022年數據，顯然拐點尚未到來。2022土地市場和房企拿地情況並不樂觀，全國土地市場按年2021年出現較大幅度下滑，土地出讓金按年下滑24%，僅有上海、陝西、內蒙古分別實現20%、5%、8%的按年正增長。

民生証券結合各省經濟財政債務、市場關注度等情況，參考市場分類，將全國各省份大致分為以下幾類，對應觀察土地市場的變化：

  • 江蘇、浙江、福建、山東、北京、上海、廣東：廣東、浙江、山東土地出讓金按年2021年下滑幅度較大，下滑均超25%。從預算完成比例來看，相較2021年，除上海外，各省份比重均有所降低，2022年山東、廣東預算完成比例不足60%。
  • 湖北、安徽、江西、河南：湖北、河南兩地土地出讓金按年2021年下滑較多，均超30%，且預算完成比例均較低，不足60%；安徽、江西兩地土地出讓金下滑較少。
  • 湖南、四川、重慶、陝西、新疆：重慶、新疆土地出讓金按年2021年出現大幅下滑分別為55%、41%，陝西2022年土地出讓金實現逆勢增長，按年2021年增長5%。從預算完成比例來看，湖南、重慶對應的預算完成比例較低，重慶僅40%。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁

房企拿地新變化

2022年主要房企拿地總金額為1.02萬億元（人民幣‧下同），按年下滑66%，除北京、寧夏外，其余省市的房企拿地金額均按年2021年出現下滑。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：民生証券

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
2023/01/26
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
2023/01/26
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
專訪基金教父雷賢達：港股炒經濟重啟
2023/01/16
專訪基金教父雷賢達：港股炒經濟重啟

你可能感興趣

沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
17:53 2023/01/26
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
01:00 2023/01/26
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
專訪基金教父雷賢達：港股炒經濟重啟
00:01 2023/01/16
專訪基金教父雷賢達：港股炒經濟重啟

最新專欄文章

十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
2023/01/26
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
2023/01/26
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
2023/01/26
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
2023/01/26
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
花旗薦四股 新年捉金兔
2023/01/26
花旗薦四股 新年捉金兔
大行報告 市場動向 經濟衰退 中國市場 內地物業 商品 經濟數據表現 銷售 北京 上海

下一篇文章

2023年房地產 5主題展望（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023年房地產 5主題展望（第三版）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
花旗薦四股 新年捉金兔
花旗薦四股 新年捉金兔
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）